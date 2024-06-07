Еврокомиссия спешит начать с Украиной переговоры о вступлении: с чем это связано

Европейская комиссия порекомендует в июне начать с Украиной и Молдовой переговоры по вступлению в ЕС. Процесс хотят запустить до того, как Венгрия примет председательство в Евросоюзе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Financial Times".

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на три информированных источника отмечает, что Еврокомиссия настаивает на том, чтобы официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой начались в этом месяце, чтобы дать обеим странам положительный сигнал.

По данным "Financial Times", свое решение по рекомендации старта переговоров Европейская комиссия объявит сегодня, 7 июня. ЕК объявит, что Украина отвечает ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничение политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Рекомендация комиссии требует единодушного решения всех 27 стран Европейского союза. Ожидается, что Венгрия выступит против из-за якобы нарушение прав венгерского меньшинства в Украине.

С 1 июля Венгрия будет председательствовать в ЕС. Это даст ей дополнительные рычаги воздействия. Поэтому председательствующая в ЕС Бельгия надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

Читайте также на портале "Комментарии" — Франция поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, однако сразу нужно предупредить, что "это произойдет не сразу". Такое заявление во время интервью французским СМИ сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Le Figaro".

"Мы поддерживаем кандидатство Украины на вступление в Европейский союз", — высказался Макрон.

Он отметил, что Франция сыграла ведущую роль в поддержке Украины как кандидата на вступление в ЕС.



