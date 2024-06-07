Макрон заявил, что Франция поддерживает вступление Украины в ЕС, но есть один нюанс

Франция поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, однако сразу нужно предупредить, что "это произойдет не сразу". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью французским СМИ сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Le Figaro".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Мы поддерживаем кандидатство Украины на вступление в Европейский союз", — высказался Макрон.

Он отметил, что Франция сыграла ведущую роль в поддержке Украины как кандидата на вступление в ЕС.

"Мы продолжим это делать. Это возможность для Украины провести все реформы, необходимые для вступления в Евросоюз. Но это произойдет не сразу", — добавил французский президент.

Отметим, в этом же интервью Эммануэль Макрон заявил, что Франция хочет сформировать "французскую бригаду" для ВСУ. Речь идет о подготовке 4500 украинских военных. Но проводить эту подготовку Париж будет на своей территории, о том, чтобы французские войска прибыли на территорию Украины речь не идет.

Также французский лидер анонсировал важное решение о том, что Париж передаст Украине несколько истребителей Mirage-2000-5. Президент Франции подчеркнул, что помощь Киеву в противостоянии российской агрессии "означает избегать прав сильнейшего". При этом он добавил, что это будет темой новых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также издание "Комментарии" сообщало – Макрон назвал заявление Сырского "досадным и несогласованным": что огорчило президента Франции.



