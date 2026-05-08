Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Европа готовится к прямым переговорам с Путиным: план Трампа провалился
Европа готовится к прямым переговорам с Путиным: план Трампа провалился

Брюссель опасается оказаться за бортом будущей сделки по Украине и уже ищет человека, который сможет говорить с Кремлем от имени всей Европы

8 мая 2026, 07:55
Кравцев Сергей

Лидеры Европейского Союза начали подготовку к возможным переговорам с Владимиром Путиным на фоне растущего разочарования мирным процессом, который пытается продвигать президент США Дональд Трамп. В Брюсселе опасаются, что Европа может оказаться в изоляции и будет вынуждена принять соглашение, сформированное без ее участия. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. 

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что в ЕС уже обсуждают потенциальный формат контактов с Россией и возможность выработки единой европейской позиции.

По словам Кошты, сейчас он проводит консультации со всеми 27 лидерами стран-членов ЕС, чтобы определить, как именно Европа должна действовать в случае начала серьезных переговоров о завершении войны в Украине.

"Мы должны понимать, что именно готовы обсуждать с Россией и каким образом это делать, когда наступит подходящий момент", — заявил глава Евросовета.

Он также раскрыл, что во время саммита на Кипре президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров заранее подготовиться к возможным переговорам и сыграть в них активную роль.

В материале отмечается, что многие европейские лидеры все больше обеспокоены отсутствием прогресса в дипломатическом процессе под руководством Вашингтона. В ЕС опасаются сценария, при котором США и Россия могут прийти к договоренностям без полноценного участия Европы.

При этом Кошта признал: Кремль пока не подает сигналов о готовности вести серьезные переговоры с представителями Евросоюза.

"Никто не видит со стороны России признаков того, что Москва действительно готова к содержательному диалогу", — подчеркнул он.

По данным издания, в украинской власти также считают необходимым усиление координации с Европой. Один из представителей Офиса президента заявил, что ЕС может понадобиться единый представитель для переговоров с Кремлем, который смог бы говорить от имени всего блока и усиливать давление на Москву.

Однако внутри самого Евросоюза пока нет единства – страны не могут договориться ни о кандидатуре потенциального переговорщика, ни о сроках возможного диалога с Путиным, ни о том, какие предложения могут быть вынесены Москве.

Читайте также на портале "Комментарии" — от Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны.




Источник: https://www.ft.com/content/b093dae1-939b-47b4-96e4-40f212e87430
