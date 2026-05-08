Европа готовится к прямым переговорам с Путиным: план Трампа провалился

Лидеры Европейского Союза начали подготовку к возможным переговорам с Владимиром Путиным на фоне растущего разочарования мирным процессом, который пытается продвигать президент США Дональд Трамп. В Брюсселе опасаются, что Европа может оказаться в изоляции и будет вынуждена принять соглашение, сформированное без ее участия. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Европейский Союз.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что в ЕС уже обсуждают потенциальный формат контактов с Россией и возможность выработки единой европейской позиции.

По словам Кошты, сейчас он проводит консультации со всеми 27 лидерами стран-членов ЕС, чтобы определить, как именно Европа должна действовать в случае начала серьезных переговоров о завершении войны в Украине.

"Мы должны понимать, что именно готовы обсуждать с Россией и каким образом это делать, когда наступит подходящий момент", — заявил глава Евросовета.

Он также раскрыл, что во время саммита на Кипре президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров заранее подготовиться к возможным переговорам и сыграть в них активную роль.

В материале отмечается, что многие европейские лидеры все больше обеспокоены отсутствием прогресса в дипломатическом процессе под руководством Вашингтона. В ЕС опасаются сценария, при котором США и Россия могут прийти к договоренностям без полноценного участия Европы.

При этом Кошта признал: Кремль пока не подает сигналов о готовности вести серьезные переговоры с представителями Евросоюза.

"Никто не видит со стороны России признаков того, что Москва действительно готова к содержательному диалогу", — подчеркнул он.

По данным издания, в украинской власти также считают необходимым усиление координации с Европой. Один из представителей Офиса президента заявил, что ЕС может понадобиться единый представитель для переговоров с Кремлем, который смог бы говорить от имени всего блока и усиливать давление на Москву.

Однако внутри самого Евросоюза пока нет единства – страны не могут договориться ни о кандидатуре потенциального переговорщика, ни о сроках возможного диалога с Путиным, ни о том, какие предложения могут быть вынесены Москве.

