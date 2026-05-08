Європа готується до прямих переговорів із Путіним: план Трампа провалився

Лідери Європейського Союзу розпочали підготовку до можливих переговорів з Володимиром Путіним на тлі зростаючого розчарування мирним процесом, який намагається просувати президент США Дональд Трамп. У Брюсселі побоюються, що Європа може опинитися в ізоляції і буде змушена ухвалити угоду, сформовану без її участі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставлених європейських чиновників.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Голова Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що в ЄС вже обговорюють потенційний формат контактів із Росією та можливість вироблення єдиної європейської позиції.

За словами Кошти, зараз він проводить консультації з усіма 27 лідерами країн-членів ЄС, щоб визначити, як саме Європа має діяти у разі початку серйозних переговорів щодо завершення війни в Україні.

"Ми повинні розуміти, що саме готові обговорювати з Росією і яким чином це робити, коли настане слушний момент", — заявив глава Євроради.

Він також розкрив, що під час саміту на Кіпрі президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів заздалегідь підготуватись до можливих переговорів та відіграти в них активну роль.

У матеріалі наголошується, що багато європейських лідерів дедалі більше стурбовані відсутністю прогресу в дипломатичному процесі під керівництвом Вашингтона. У ЄС побоюються сценарію, за якого США та Росія можуть дійти домовленостей без повноцінної участі Європи.

При цьому Кошта визнав: Кремль наразі не подає сигналів про готовність вести серйозні переговори із представниками Євросоюзу.

"Ніхто не бачить з боку Росії ознак того, що Москва справді готова до змістовного діалогу", — наголосив він.

За даними видання, в українській владі також вважають за необхідне посилення координації з Європою. Один із представників Офісу президента заявив, що ЄС може знадобитися єдиний представник для переговорів із Кремлем, який зміг би говорити від імені всього блоку та посилювати тиск на Москву.

Однак усередині самого Євросоюзу поки що немає єдності – країни не можуть домовитися ні про кандидатуру потенційного переговорника, ні про терміни можливого діалогу з Путіним, ні про те, які пропозиції можуть бути винесені Москві.

Читайте на порталі "Коментарі" — від Путіна озвучили ультиматум для продовження переговорів: чи є шанс на завершення війни.



