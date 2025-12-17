Европа на грани раскола: какой вопрос по Украине рассорил союзников

Идея направить замороженные суверенные активы России на поддержку Украины за короткое время стала одной из самых обсуждаемых в Евросоюзе и получила поддержку ряда ключевых стран, сообщает EuroNews.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Речь идет о так называемом репарационном кредите, который предлагается финансировать за счет российских средств без привлечения нового общего долга ЕС.

В числе первых сторонников инициативы оказались премьер-министры Дании, Швеции и Финляндии – Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Петтери Орпо. Их позицию поддержали также Польша, страны Балтии и Ирландия. В совместном обращении лидеры подчеркнули, что такой механизм является наиболее реалистичным с финансовой и политической точки зрения и соответствует праву Украины на компенсацию ущерба, нанесенного войной. Положительно к идее относятся и Нидерланды, тогда как Испания и Португалия предпочитают не делать громких заявлений, настаивая лишь на необходимости стабильного финансирования Киева.

На этом фоне сдержанную позицию занимает Франция, где, по оценкам, хранится значительная часть российских активов. В Париже объясняют осторожность юридическими сложностями и действующими контрактными обязательствами. Отсутствие четкой позиции со стороны президента Эмманюэля Макрона привело к тому, что инициативу публично подхватил канцлер Германии Фридрих Мерц, предупредив о рисках для дееспособности ЕС в случае провала проекта.

Главным противником репарационного займа остается Бельгия, на территории которой сосредоточена большая часть активов РФ. Премьер Барт де Вевер считает инициативу чрезмерно рискованной и выступает за альтернативу в виде общего долга. Его подход поддержали Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Венгрия и Словакия также выражают скепсис, хотя их позиции различаются.

Несмотря на разногласия, для одобрения механизма достаточно квалифицированного большинства стран ЕС. Однако дипломаты признают: без учета позиции Бельгии продвижение идеи будет крайне затруднительным. Если же компромисс не будет найден, Еврокомиссии придется срочно искать временное решение, чтобы избежать финансового кризиса в Украине уже в 2026 году.

