Європа на межі розколу: яке питання щодо України посварило союзників

Ідея направити заморожені суверенні активи Росії на підтримку України за короткий час стала однією з найбільш обговорюваних у Євросоюзі та отримала підтримку низки ключових країн, повідомляє EuroNews.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про так званий репараційний кредит, який пропонується фінансувати за рахунок російських коштів без залучення нового загального боргу ЄС.

Серед перших прихильників ініціативи опинилися прем'єр-міністри Данії, Швеції та Фінляндії – Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон та Петтері Орпо. Їхню позицію підтримали також Польща, країни Балтії та Ірландія. У спільному зверненні лідери наголосили, що такий механізм є найбільш реалістичним з фінансової та політичної точки зору та відповідає праву України на компенсацію збитків, завданих війною. Позитивно до ідеї належать і Нідерланди, тоді як Іспанія та Португалія вважають за краще не робити гучних заяв, наполягаючи лише на необхідності стабільного фінансування Києва.

На цьому фоні стриману позицію займає Франція, де, за оцінками, зберігається значна частина російських активів. У Парижі пояснюють обережність юридичними складнощами та чинними контрактними зобов'язаннями. Відсутність чіткої позиції президента Емманюеля Макрона призвела до того, що ініціативу публічно підхопив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, попередивши про ризики для дієздатності ЄС у разі провалу проекту.

Головним противником репараційної позики залишається Бельгія, біля якої зосереджена більшість активів РФ. Прем'єр Барт де Вевер вважає ініціативу надмірно ризикованою та виступає за альтернативу у вигляді загального боргу. Його підхід підтримали Італія, Болгарія, Мальта та Чехія. Угорщина та Словаччина також виражають скепсис, хоча їхні позиції різняться.

Незважаючи на розбіжності, для схвалення механізму є достатньо кваліфікованої більшості країн ЄС. Однак дипломати визнають: без урахування позиції Бельгії просування ідеї буде вкрай скрутним. Якщо ж компромісу не буде знайдено, Єврокомісії доведеться терміново шукати тимчасове рішення, щоб уникнути фінансової кризи в Україні вже 2026 року.

