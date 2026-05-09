“Европа нам должна”: почему Зеленский резко изменил тон с союзниками

Президент Украины Владимир Зеленский в 2026 году заметно ужесточил стиль общения с западными союзниками, все чаще публично критикуя Европу за медлительность и недостаточную поддержку. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

По данным издания, на фоне уверенности в способности Украины продолжать сопротивление России Зеленский начал говорить с европейскими партнерами более жестко и требовательно. Такой подход, как отмечают собеседники Politico, вызывает растущее раздражение у части лидеров ЕС.

Одним из самых заметных эпизодов стало заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который публично назвал “нереалистичным” предложенный Киевом ускоренный график вступления Украины в Евросоюз. По словам Мерца, членство Украины в ЕС невозможно до завершения войны, а сроки, о которых говорит Киев, не соответствуют реальности.

Источники издания утверждают, что отношения между Киевом и Брюсселем сейчас переживают один из самых напряженных периодов за все время полномасштабной войны. Во время неформального саммита ЕС на Кипре украинский лидер якобы столкнулся с критикой из-за отказа принимать постепенную модель интеграции в Евросоюз, рассчитанную на долгие годы.

Сам Зеленский, как отмечают собеседники Politico, убежден, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Именно это, по мнению экспертов, влияет на его риторику и усиливает ожидания от союзников.

Дополнительное раздражение в Европе вызвали заявления украинского президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он упрекнул европейские страны в недостаточных расходах на оборону и медленных поставках помощи Украине.

При этом, как утверждают бывшие советники Банковой, Киев все больше разочаровывается не только в Европе, но и в администрации Дональд Трамп. На фоне раскола между США и ЕС Зеленский, по словам источников, начал переходить к более жесткой дипломатической линии в отношениях с партнерами.

