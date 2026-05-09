“Європа нам винна”: чому Зеленський різко змінив тон із союзниками

Президент України Володимир Зеленський у 2026 році помітно посилив стиль спілкування із західними союзниками, дедалі частіше публічно критикуючи Європу за повільність та недостатню підтримку. Про це пише Politico з посиланням на джерела у дипломатичних та політичних колах.

За даними видання, на тлі впевненості у спроможності України продовжувати опір Росії Зеленський почав говорити з європейськими партнерами більш жорстко та вимогливо. Такий підхід, як зазначають співрозмовники Politico, викликає подразнення, що зростає, у частини лідерів ЄС.

Одним із найпомітніших епізодів стала заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який публічно назвав “нереалістичною” запропонований Києвом прискорений графік вступу України до Євросоюзу. За словами Мерця, членство України в ЄС неможливе до завершення війни, а термін, про який говорить Київ, не відповідає реальності.

Джерела видання стверджують, що відносини між Києвом та Брюсселем зараз переживають один із найнапруженіших періодів за весь час повномасштабної війни. Під час неформального саміту ЄС на Кіпрі український лідер нібито зіткнувся з критикою через відмову приймати поступову модель інтеграції до Євросоюзу, розраховану на довгі роки.

Сам Зеленський, як зазначають співрозмовники Politico, переконаний, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Саме це, на думку експертів, впливає на його риторику та посилює очікування від союзників.

Додаткове роздратування в Європі викликали заяви українського президента на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де він дорікнув європейським країнам за недостатні витрати на оборону та повільні поставки допомоги Україні.

При цьому, як стверджують колишні радники Банкової, Київ дедалі більше розчаровується не лише в Європі, а й у адміністрації Дональд Трамп. На тлі розколу між США та ЄС Зеленський, за словами джерел, почав переходити до жорсткішої дипломатичної лінії у відносинах із партнерами.

