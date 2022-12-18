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Европа несет колоссальные потери из-за роста цен на энергоносители, - СМИ

Вторжение российских войск в Украину повлекло за собой энергокризис, однако это лишь его начало

сегодня, 17:16
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Автор:

Моесеенко Валентина

Как отмечает издание Bloomberg, после зимы 2022 - 23 странам Европы придется пополнять запасы газа фактически избегая транспортировки из России, пишут "Комментарии".

Европа несет колоссальные потери из-за роста цен на энергоносители, - СМИ

Потери стран Европы примерно на 1 трлн долларов

Хотя страны ЕС значительно больше импорта сжиженного природного газа (СПГ) ожидается, что рынок будет напряженным по меньшей мере до 2026 года. Аналитик и Bloomberg считают, что цены длительное время будут на достаточно высоком уровне. "В следующем году правительствам будет гораздо труднее справиться с этим кризисом", - говорит директор консалтинговой компании S-RM Мартин Девениш.

Проанализировав рынки и данные, в издании сделали приблизительные подсчеты и получилось, что 1 трлн долларов это - общая сумма дополнительных расходов из-за удорожания энергии для частных потребителей и компаний. Многие потери, но не все, были компенсированы пакетами правительственной помощи более чем на 700 млрд долларов, что позволило компаниям и потребителям выстоять под большой "волной" удара. Однако, чрезвычайное положение может продолжаться годами, поскольку экономики, вероятно, уже находятся в рецессии, а процент помощи составляет в ВВП стран не такую уж значительную долю. ЕС удалось сократить в этом году спрос на газ на 50 млрд кубометров, но, по данным Международного энергетического агентства, страны еще могут ожидать потенциальные и дефицит в 27 млрд кубометров в 2023 году.

"Получение газа является абсолютной необходимостью, и мы, вероятно, увидим достаточное распространение накопления газа в Европе. Гонка за заполнение запасов природного газа в ЕС будет продолжаться до следующей зимы", — подчеркнул главный аналитик по сырьевым товарам шведского банка SEB AB Бьярне Шилдроп.

Как писали недавно "Комментарии", — Европарламент принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма. Депутаты призвали к международной изоляции России.



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