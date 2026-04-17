Европа опять паникует из-за украинцев: что так сильно смущает союзников
Европа опять паникует из-за украинцев: что так сильно смущает союзников

Более 4 миллионов украинцев в странах ЕС имеют статус временной защиты, причем наибольшее их количество сосредоточено в Германии, Польше и Чехии.

17 апреля 2026, 11:25
Автор:
Клименко Елена

После частичного ослабления правил пересечения границы для мужчин до 23 лет из Украины за границу выехали значительные группы молодых граждан. В Европейском Союзе этот вопрос уже вызывает определенную обеспокоенность, однако официальных требований по изменению или ужесточению правил пока не поступало. Об этом в интервью Forbes рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Он отметил, что после открытия возможностей для выезда, по предварительным оценкам, в страны ЕС могли отправиться около 400 тысяч молодых украинских мужчин. В то же время, он отметил, что точное количество определить сложно, ведь централизованной официальной статистики по этой категории пока не ведется.

По словам министра, столь масштабная миграция молодежи потенциально создает дополнительную нагрузку на социальные системы европейских государств и может быть причиной дискуссий среди партнеров Украины. В то же время он подчеркнул, что речь идет скорее о политических обсуждениях, а не о конкретных решениях по ограничениям.

Улютин также прокомментировал информацию о якобы призывах отдельных европейских политиков, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца, пересмотреть или ограничить выезд молодых украинцев. Он заверил, что на официальном уровне такие обращения Украина не получала, а действующие правила остаются без изменений.

В то же время, по словам министра, диалог между Украиной и европейскими партнерами продолжается в более широком контексте. Стороны обсуждают будущий статус украинцев, которые находятся в ЕС под временной защитой, поскольку его действие может завершиться уже в первом квартале следующего года. Этот вопрос включает как возможные механизмы продления пребывания, так и варианты возвращения граждан домой.  

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз на следующей неделе планирует рассмотреть новый, 20-й пакет санкций против Российской Федерации, а также вопросы разблокирования масштабного многомиллиардного кредита для Украины. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети X.



