logo_ukra

BTC/USD

75035

ETH/USD

2333.55

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа вкотре панікує через українців: що так сильно бентежить союзників

Понад 4 мільйони українців у країнах ЄС мають статус тимчасового захисту, причому найбільша їх кількість зосереджена в Німеччині, Польщі та Чехії

17 квітня 2026, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після часткового послаблення правил перетину кордону для чоловіків віком до 23 років з України за кордон виїхали значні групи молодих громадян. У Європейському Союзі це питання вже викликає певне занепокоєння, однак офіційних вимог щодо зміни чи посилення правил поки що не надходило. Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Європа вкотре панікує через українців: що так сильно бентежить союзників

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що після відкриття можливостей для виїзду, за попередніми оцінками, до країн ЄС могли вирушити близько 400 тисяч молодих українських чоловіків. Водночас він наголосив, що точну кількість визначити складно, адже централізованої офіційної статистики щодо цієї категорії наразі не ведеться.

За словами міністра, така масштабна міграція молоді потенційно створює додаткове навантаження на соціальні системи європейських держав і може бути причиною дискусій серед партнерів України. Водночас він підкреслив, що йдеться радше про політичні обговорення, а не про конкретні рішення щодо обмежень.

Улютін також прокоментував інформацію про нібито заклики окремих європейських політиків, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, переглянути або обмежити виїзд молодих українців. Він запевнив, що на офіційному рівні таких звернень Україна не отримувала, а чинні правила залишаються без змін.

Водночас, за словами міністра, діалог між Україною та європейськими партнерами триває у ширшому контексті. Сторони обговорюють майбутній статус українців, які перебувають у ЄС під тимчасовим захистом, оскільки його дія може завершитися вже у першому кварталі наступного року. Це питання включає як можливі механізми продовження перебування, так і варіанти повернення громадян додому. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз уже наступного тижня планує розглянути новий, 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації, а також питання розблокування масштабного багатомільярдного кредиту для України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у соцмережі X.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини