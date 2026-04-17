Європа вкотре панікує через українців: що так сильно бентежить союзників

Після часткового послаблення правил перетину кордону для чоловіків віком до 23 років з України за кордон виїхали значні групи молодих громадян. У Європейському Союзі це питання вже викликає певне занепокоєння, однак офіційних вимог щодо зміни чи посилення правил поки що не надходило. Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Він зазначив, що після відкриття можливостей для виїзду, за попередніми оцінками, до країн ЄС могли вирушити близько 400 тисяч молодих українських чоловіків. Водночас він наголосив, що точну кількість визначити складно, адже централізованої офіційної статистики щодо цієї категорії наразі не ведеться.

За словами міністра, така масштабна міграція молоді потенційно створює додаткове навантаження на соціальні системи європейських держав і може бути причиною дискусій серед партнерів України. Водночас він підкреслив, що йдеться радше про політичні обговорення, а не про конкретні рішення щодо обмежень.

Улютін також прокоментував інформацію про нібито заклики окремих європейських політиків, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, переглянути або обмежити виїзд молодих українців. Він запевнив, що на офіційному рівні таких звернень Україна не отримувала, а чинні правила залишаються без змін.

Водночас, за словами міністра, діалог між Україною та європейськими партнерами триває у ширшому контексті. Сторони обговорюють майбутній статус українців, які перебувають у ЄС під тимчасовим захистом, оскільки його дія може завершитися вже у першому кварталі наступного року. Це питання включає як можливі механізми продовження перебування, так і варіанти повернення громадян додому.

