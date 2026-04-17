Нового удару за вбивства не уникнути: у ЄС озвучили жорсткий ультиматум Путіну

Європейський Союз уже наступного тижня планує розглянути новий, 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації, а також питання розблокування масштабного багатомільярдного кредиту для України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у соцмережі X.

Вона різко засудила чергові російські удари по цивільній інфраструктурі України, наголосивши, що атаки на мирне населення є свідомою тактикою Москви. За її словами, оскільки російські війська не досягають суттєвого прогресу на фронті, Кремль компенсує це посиленням терору проти цивільних.

Каллас підкреслила, що відповідь Євросоюзу має бути жорсткішою та більш системною. На її думку, ключовими інструментами стримування Росії залишаються нарощування військової допомоги Україні та подальше посилення економічного тиску на російську економіку.

Дипломатка наголосила, що війна, яку веде Росія, не припиняється, а лише змінює форми, тому ЄС має діяти рішучіше. Вона зазначила, що Москва прагне продовження бойових дій, а отже відповіддю Європи має стати збільшення підтримки України, посилення санкційного режиму та притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Попри те, що частина ініціатив наразі блокується окремими державами-членами ЄС, зокрема Угорщиною, у Брюсселі очікують, що під час наступного засідання в Люксембурзі 21 квітня вдасться досягти прогресу. Серед ключових питань — запуск кредитної програми для України обсягом близько 90 мільярдів євро та просування нового санкційного пакета.

Каллас також звернула увагу на зростання оборонної підтримки з боку окремих країн Європи. Вона згадала великі контракти Німеччини на постачання озброєння, масштабні програми дронів від Великої Британії та нові фінансові внески Нідерландів. Це, за її словами, свідчить про поступове формування спільної європейської позиції щодо довгострокової підтримки України.

