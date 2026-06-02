Европа перехватывает инициативу: Брюссель готовится решать судьбу войны без Вашингтона

Европейские страны постепенно становятся главным центром поддержки Украины, занимая место, которое ранее традиционно отводилось Соединенным Штатам. Об этом пишет The Economist, анализируя изменения в архитектуре западной помощи Киеву и усиливающуюся роль Европы в вопросах безопасности континента.

По данным издания, государства Европейского Союза, а также Великобритания фактически обеспечивают основную часть военной, финансовой и политической поддержки Украины. Одновременно развивается военное сотрудничество европейских стран, а франко-британская инициатива по мониторингу возможного режима прекращения огня рассматривается как один из элементов будущей системы безопасности.

Уже в июне ожидается начало выплат по новому пакету финансовой помощи Украине объемом 90 млрд евро. Параллельно европейские государства продолжают расширять санкционное давление на Россию, пытаясь ограничить возможности Кремля финансировать войну.

Вместе с тем в европейских столицах все чаще обсуждают перспективы дипломатического урегулирования. По информации The Economist, среди политиков звучат идеи поиска посредников для возможного диалога с Владимиром Путиным. В качестве потенциальных фигур ранее назывались бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что признаков готовности Кремля к компромиссам пока не наблюдается. Схожей позиции придерживаются и многие европейские чиновники, которые считают, что возможности для содержательных переговоров остаются крайне ограниченными.

Особое внимание вызывает вопрос будущего Украины после завершения войны. В публикации отмечается, что одним из главных инструментов поддержки Киева может стать ускорение его интеграции в Европейский Союз. Такой шаг рассматривается как политическая компенсация за возможные сложные решения, которые могут сопровождать любые будущие договоренности о прекращении боевых действий.

Таким образом, Европа все активнее превращается не только в главного союзника Украины, но и в одного из ключевых игроков, от решений которого будет зависеть дальнейший ход войны и возможный формат мира.

