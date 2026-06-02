Європа перехоплює ініціативу: Брюссель готується вирішувати долю війни без Вашингтона

Європейські країни поступово стають головним центром підтримки України, займаючи місце, яке раніше традиційно відводилося Сполученим Штатам. Про це пише The Economist, аналізуючи зміни в архітектурі західної допомоги Києву і роль Європи, що посилюється, у питаннях безпеки континенту.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, держави Європейського Союзу та Великобританія фактично забезпечують основну частину військової, фінансової та політичної підтримки України. Одночасно розвивається військове співробітництво європейських країн, а франко-британська ініціатива щодо моніторингу можливого режиму припинення вогню розглядається як один із елементів майбутньої системи безпеки.

Вже у червні очікується початок виплат за новим пакетом фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро. Паралельно європейські держави продовжують розширювати тиск на санкцію на Росію, намагаючись обмежити можливості Кремля фінансувати війну.

Водночас у європейських столицях дедалі частіше обговорюють перспективи дипломатичного врегулювання. За інформацією The Economist, серед політиків звучать ідеї пошуку посередників для можливого діалогу із Володимиром Путіним. Як потенційні фігури раніше називалися колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель і екс-прем'єр Італії Маріо Драгі.

Проте глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ознак готовності Кремля до компромісів поки що не спостерігається. Такої позиції дотримуються і багато європейських чиновників, які вважають, що можливості для змістовних переговорів залишаються вкрай обмеженими.

Особливу увагу викликає питання майбутнього України після завершення війни. У публікації наголошується, що одним із головних інструментів підтримки Києва може стати прискорення його інтеграції до Європейського Союзу. Такий крок розглядається як політична компенсація за можливі складні рішення, які можуть супроводжувати будь-які майбутні домовленості щодо припинення бойових дій.

Таким чином, Європа все активніше перетворюється не лише на головного союзника України, а й на одного з ключових гравців, від рішень якого залежатиме подальший хід війни та можливий формат миру.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС готується перекрити газовий маршрут Кремля, якби не один нюанс: що рятує російський флот.