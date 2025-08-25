Европа совершает большую ошибку в отношениях с Трампом: о чем идет речь

Решение лидеров Европейского Союза согласиться с требованиями президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов и подписанию нового торгового соглашения вызвало волну возмущения среди экспертов и политиков. Ведь это серьезная уступка со стороны Брюсселя по отношению к Вашингтону. Об этом пишет экономический комментатор Financial Times Мартин Сандбу.

Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

В статье говорится, что европейская пресса описала поведение руководителей ЕС как "унижение" и "экономическую капитуляцию".

Уступки Трампу сопровождаются показной похвалой его "миротворческого мастерства", однако на самом деле подрывают как экономические позиции ЕС, так и его демократическую легитимность, отмечает автор.

Сандбу отметила, что стратегия "прагматического компромисса" Европы имеет три составляющие: демонстративное заискивание перед Трампом, избежание худших сценариев (срыв поддержки Украины или торговая война), и одновременно – пустые обещания, которые выполнять никто не собирается, но которые американский президент "покупает".

Впрочем, автор отмечает, такая тактика не является прагматизмом, а лишь оппортунизмом, что вредит политическому авторитету Европы. Отказ от принципов ослабил способность ЕС возглавить коалицию в защиту правил международной торговли и подорвал доверие избирателей.

При этом в статье не только есть место для критики. Упоминается также альтернативный подход. Приводится пример президента Украины Владимира Зеленского, который, несмотря на жесткие слова Дональда Трампа, публично отстаивал собственную позицию и от этого, как считает автор, Украина только выиграла.

