Европа совершает большую ошибку в отношениях с Трампом: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа совершает большую ошибку в отношениях с Трампом: о чем идет речь

Европейцы подрывают как экономические позиции ЕС, так и его демократическую легитимность

25 августа 2025, 10:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Решение лидеров Европейского Союза согласиться с требованиями президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов и подписанию нового торгового соглашения вызвало волну возмущения среди экспертов и политиков. Ведь это серьезная уступка со стороны Брюсселя по отношению к Вашингтону. Об этом пишет экономический комментатор Financial Times Мартин Сандбу.

Европа совершает большую ошибку в отношениях с Трампом: о чем идет речь

Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

В статье говорится, что европейская пресса описала поведение руководителей ЕС как "унижение" и "экономическую капитуляцию".

Уступки Трампу сопровождаются показной похвалой его "миротворческого мастерства", однако на самом деле подрывают как экономические позиции ЕС, так и его демократическую легитимность, отмечает автор.

Сандбу отметила, что стратегия "прагматического компромисса" Европы имеет три составляющие: демонстративное заискивание перед Трампом, избежание худших сценариев (срыв поддержки Украины или торговая война), и одновременно – пустые обещания, которые выполнять никто не собирается, но которые американский президент "покупает".

Впрочем, автор отмечает, такая тактика не является прагматизмом, а лишь оппортунизмом, что вредит политическому авторитету Европы. Отказ от принципов ослабил способность ЕС возглавить коалицию в защиту правил международной торговли и подорвал доверие избирателей.

При этом в статье не только есть место для критики. Упоминается также альтернативный подход. Приводится пример президента Украины Владимира Зеленского, который, несмотря на жесткие слова Дональда Трампа, публично отстаивал собственную позицию и от этого, как считает автор, Украина только выиграла.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин отказывается начинать переговоры: на какие шаги теперь готов ЕС.




Источник: https://www.ft.com/content/75609ba4-cc61-4556-8ca2-09381da721e9
