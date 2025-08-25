Путин отказывается начинать переговоры: на какие шаги теперь готов ЕС

Европейский Союз на следующем саммите планирует рассмотреть возможности использования доходов от замороженных российских активов, а также принятие 19-го пакета антироссийских санкций. На такой шаг европейский партнеры пойдут, поскольку Москва не демонстрирует готовность к прекращению войны и начала мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Издание отмечает, встречи министров обороны состоятся в четверг и пятницу.

Они обсудят усиление военной поддержки Киева и помощь украинской оружейной промышленности.

В мероприятии примут участие главный дипломат ЕС Кая Каллас и заместитель генерального секретаря НАТО.

В субботу запланировано заседание министров иностранных дел.

По информации датского председательства, среди ключевых тем — давление на Россию для принуждения Москвы к перемирию и обсуждение возможных направлений использования доходов от замороженных активов.

На сегодня Украина получает прибыль от этих средств, тогда как процесс конфискации примерно 275 млрд евро фактически зашел в тупик.

