«Европа уже готовится к переговорам с Путиным»: в Киеве увидели тревожный сигнал для Украины

В европейских политических кругах все активнее обсуждают возможные переговоры с Россией и даже подбирают потенциальных представителей Евросоюза для будущего диалога с Кремлем. Об этом пишет аналитик Натали Точчи в колонке для The Guardian.

По ее словам, реальные переговоры пока не просматриваются, поскольку война продолжается, а Россия не демонстрирует готовности к компромиссам. Однако сам факт подобных дискуссий в Европе уже стал важным политическим сигналом и отражает изменение настроений внутри ЕС.

Точчи отмечает, что украинцы сегодня смотрят на ситуацию значительно жестче и реалистичнее, чем еще год назад. После разрушительных ударов по энергетике минувшей зимой в Украине ожидают нового тяжелого сезона и опасаются, что Россия может переключиться на системы водоснабжения и другую критическую инфраструктуру.

Кроме того, в Киеве больше не рассчитывают на возвращение прежнего уровня поддержки со стороны США после возвращения к власти Дональд Трамп. В украинском обществе также растет убеждение, что ослабление американских санкций против российской нефти может стать долгосрочной политикой Вашингтона.

При этом, как подчеркивает автор, украинцы не верят в скорое завершение войны и считают, что пока у власти остается Владимир Путин, боевые действия будут продолжаться. В то же время в Украине замечают признаки замедления российской военной машины и усиливающиеся проблемы в экономике РФ.

Отдельное внимание Точчи уделяет украинскому оборонному сектору. Если несколько лет назад страна почти полностью зависела от внешних поставок оружия, то теперь около 60% вооружений и военных возможностей обеспечиваются внутренним производством.

По мнению автора, уверенность украинцев также усилилась после ослабления влияния премьера Венгрии Виктор Орбан, которого в Киеве давно считают главным союзником Кремля внутри Евросоюза.

