Главная Новости Мир ЕС Главный претендент на представителя ЕС в переговорах с РФ сделал заявление: когда они могут начаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Главный претендент на представителя ЕС в переговорах с РФ сделал заявление: когда они могут начаться

Стубб допустил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией

25 мая 2026, 07:02
Кравцев Сергей

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что может стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Yle".

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Финский лидер заявил, что мирные переговоры могут начаться только, когда Россия обязуется прекратить огонь. В частности, у него спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.

"Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно", — ответил Александр Стубб.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз начал закулисную борьбу за фигуру, которая может стать главным переговорщиком с Кремлем по вопросу завершения войны в Украине. Уже на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС во время встречи на Кипре обсудят потенциальных кандидатов для контактов с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Среди главных претендентов неожиданно оказались бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-глава Европейского центробанка Марио Драги. Также в кулуарах обсуждаются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего финского лидера Саули Ниинистьо, который, по данным источников, сохраняет рабочие контакты с Москвой.                                                                                               

Также издание "Комментарии" сообщало – "Путин хочет не мира, а капитуляции": о чем говорит новый поворот США по Украине. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Источник: https://yle.fi/a/74-20227651
