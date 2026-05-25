«Європа вже готується до переговорів із Путіним»: у Києві побачили тривожний сигнал для України

У європейських політичних колах дедалі активніше обговорюють можливі переговори з Росією та навіть підбирають потенційних представників Євросоюзу для майбутнього діалогу з Кремлем. Про це пише аналітик Наталі Точчі у колонці для The Guardian.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За її словами, реальні переговори поки що не проглядаються, оскільки війна триває, а Росія не демонструє готовності до компромісів. Проте сам факт подібних дискусій у Європі вже став важливим політичним сигналом та відображає зміну настроїв усередині ЄС.

Точчі зазначає, що українці сьогодні дивляться на ситуацію значно жорсткіше та реалістичніше, ніж ще рік тому. Після руйнівних ударів по енергетиці минулої зими в Україні очікують на новий важкий сезон і побоюються, що Росія може переключитися на системи водопостачання та іншу критичну інфраструктуру.

Крім того, у Києві більше не розраховують на повернення колишнього рівня підтримки з боку США після повернення до влади Дональда Трампа. В українському суспільстві також зростає переконання, що ослаблення американських санкцій проти російської нафти може стати довгостроковою політикою Вашингтона.

При цьому, як наголошує автор, українці не вірять у швидке завершення війни і вважають, що поки при владі залишається Володимир Путін, бойові дії продовжуватимуться. У той же час в Україні помічають ознаки уповільнення російської військової машини і проблеми, що посилюються в економіці РФ.

Окрему увагу Точчі приділяє українському оборонному сектору. Якщо кілька років тому країна майже повністю залежала від зовнішніх поставок зброї, тепер близько 60% озброєнь і військових можливостей забезпечуються внутрішнім виробництвом.

На думку автора, впевненість українців також посилилася після послаблення впливу прем'єра Угорщини Віктора Орбана, якого в Києві давно вважають головним союзником Кремля всередині Євросоюзу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – головний претендент на представника ЄС у переговорах із РФ зробив заяву: коли вони можуть розпочатися.