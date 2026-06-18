Европа вновь удивляет: будут ли новые санкции против России

Если раньше первую скрипку в вопросе ветирования санкций против РФ играла Венгрия, то теперь ее место может занять еще одна страна-сосоед Украины. Болгария планирует наложить вето на новый пакет санкций ЕС против России. В Софии объяснили, что это произойдет по двум причинам. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Болгария и ЕС. Фото: из открытых источников

По его словам, новые ограничения могут ударить по экономике Болгарии. К тому же, правительство страны не согласно с санкциями против патриарха России Кирилла.

Радев отметил, что новые ограничения создают серьезные риски для работы компании "Лукойл". Она является одним из крупнейших продавцов топлива в Болгарии и управляет единственным местным нефтеперерабатывающим заводом в городе Бургас. Болгарское правительство хочет, чтобы компанию исключили из санкционного списка.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение Болгарии заблокировать пакет санкций, стала позиция Софии относительно включения в санкционный список патриарха Кирилла.

По словам Радева, российско-украинская война уже давно перестала быть исключительно военным конфликтом. Она затронула экономическую сферу, энергетику, культуру и спорт, а теперь, по его мнению, начинает распространяться и на религиозную сферу.

При этом президент подчеркнул, что решение по санкциям не означает отказ Болгарии от сотрудничества с Евросоюзом по другим вопросам. В частности, София намерена поддерживать дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как напоминает Reuters, на этой неделе Евросоюз расширил санкционные меры против России, включив в черный список еще 34 человека и 47 организаций.

Новые ограничения направлены против предприятий российского оборонного комплекса, так называемого "теневого флота", а также лиц и структур, которых в ЕС считают причастными к попыткам влияния на политические процессы в западных странах. Среди новых фигурантов санкционного списка оказался и представитель Русской православной церкви.

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