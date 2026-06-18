logo_ukra

BTC/USD

62923

ETH/USD

1707.42

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Європа знову дивує: чи будуть нові санкції проти Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа знову дивує: чи будуть нові санкції проти Росії

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії опинився під загрозою, але не через Угорщину

18 червня 2026, 23:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Якщо раніше першу скрипку щодо ветування санкцій проти РФ грала Угорщина, то тепер її місце може зайняти ще одна країна-сусід України. Болгарія планує ветувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії. У Софії пояснили, що це станеться з двох причин. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв.

Європа знову дивує: чи будуть нові санкції проти Росії

Болгарія та ЄС. Фото: із відкритих джерел

За його словами, нові обмеження можуть вдарити в економіку Болгарії. До того ж уряд країни не погоджується з санкціями проти патріарха Росії Кирила.

Радєв зазначив, що нові обмеження створюють серйозні ризики для роботи компанії "Лукойл". Вона є одним із найбільших продавців палива в Болгарії та керує єдиним місцевим нафтопереробним заводом у місті Бургас. Болгарський уряд хоче, щоб компанію виключили із списку санкцій.

Ще одним фактором, який вплинув на рішення Болгарії заблокувати пакет санкцій, стала позиція Софії щодо включення до списку санкцій патріарха Кирила.

За словами Радєва, російсько-українська війна вже давно перестала бути виключно воєнним конфліктом. Вона торкнулася економічної сфери, енергетики, культури і спорту, а тепер, на його думку, починає поширюватися і на релігійну сферу.

При цьому президент наголосив, що рішення щодо санкцій не означає відмову Болгарії від співпраці з Євросоюзом з інших питань. Зокрема, Софія має намір підтримувати подальше просування переговорів щодо вступу України до ЄС.

Як нагадує Reuters, цього тижня Євросоюз розширив санкційні заходи проти Росії, включивши до чорного списку ще 34 особи та 47 організацій.

Нові обмеження спрямовані проти підприємств російського оборонного комплексу, так званого "тіньового флоту", а також осіб та структур, яких у ЄС вважають причетними до спроб впливу на політичні процеси у західних країнах. Серед нових фігурантів списку санкцій виявився і представник Російської православної церкви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — шлях України до ЄС почали гальмувати: яка країна поставила під сумнів швидкі переговори щодо вступу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/bulgaria-will-veto-new-eu-sanctions-package-against-russia-pm-radev-says-2026-06-18/
Теги:

Новини

Всі новини