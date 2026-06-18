Європа знову дивує: чи будуть нові санкції проти Росії

Якщо раніше першу скрипку щодо ветування санкцій проти РФ грала Угорщина, то тепер її місце може зайняти ще одна країна-сусід України. Болгарія планує ветувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії. У Софії пояснили, що це станеться з двох причин. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв.

Болгарія та ЄС. Фото: із відкритих джерел

За його словами, нові обмеження можуть вдарити в економіку Болгарії. До того ж уряд країни не погоджується з санкціями проти патріарха Росії Кирила.

Радєв зазначив, що нові обмеження створюють серйозні ризики для роботи компанії "Лукойл". Вона є одним із найбільших продавців палива в Болгарії та керує єдиним місцевим нафтопереробним заводом у місті Бургас. Болгарський уряд хоче, щоб компанію виключили із списку санкцій.

Ще одним фактором, який вплинув на рішення Болгарії заблокувати пакет санкцій, стала позиція Софії щодо включення до списку санкцій патріарха Кирила.

За словами Радєва, російсько-українська війна вже давно перестала бути виключно воєнним конфліктом. Вона торкнулася економічної сфери, енергетики, культури і спорту, а тепер, на його думку, починає поширюватися і на релігійну сферу.

При цьому президент наголосив, що рішення щодо санкцій не означає відмову Болгарії від співпраці з Євросоюзом з інших питань. Зокрема, Софія має намір підтримувати подальше просування переговорів щодо вступу України до ЄС.

Як нагадує Reuters, цього тижня Євросоюз розширив санкційні заходи проти Росії, включивши до чорного списку ще 34 особи та 47 організацій.

Нові обмеження спрямовані проти підприємств російського оборонного комплексу, так званого "тіньового флоту", а також осіб та структур, яких у ЄС вважають причетними до спроб впливу на політичні процеси у західних країнах. Серед нових фігурантів списку санкцій виявився і представник Російської православної церкви.

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