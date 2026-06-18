logo

BTC/USD

62587

ETH/USD

1682.02

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Путь Украины в ЕС начали тормозить: какая страна поставила под сомнение быстрые переговоры о вступлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Путь Украины в ЕС начали тормозить: какая страна поставила под сомнение быстрые переговоры о вступлении

После открытия первого переговорного кластера в Будапеште заговорили о рисках слишком быстрого продвижения Киева к членству

18 июня 2026, 22:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз может столкнуться с новыми препятствиями. Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не считает целесообразным ускоренное открытие следующих переговорных кластеров сразу после запуска первого этапа переговоров.

Путь Украины в ЕС начали тормозить: какая страна поставила под сомнение быстрые переговоры о вступлении

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По словам главы венгерского правительства, решение о начале работы над первым кластером он оценивает положительно. Однако дальнейшее продвижение переговоров, по его мнению, требует более взвешенного подхода и дополнительного обсуждения среди государств-членов ЕС.

Мадяр подчеркнул, что сомнения относительно ускоренной процедуры существуют не только у Венгрии. По его словам, ряд европейских стран также считает спорной идею немедленного открытия всех последующих направлений переговоров после старта первого этапа.

Отдельное внимание венгерский премьер уделил вопросу стран Западных Балкан, которые уже много лет находятся в процессе евроинтеграции. По его мнению, слишком быстрое продвижение Украины может вызвать недовольство среди государств региона, которые продолжают ожидать дальнейших шагов со стороны Брюсселя.

При этом Мадяр избегал жестких заявлений в адрес Киева и не выдвигал каких-либо дополнительных требований к Украине. Он также не уточнил, намерена ли Венгрия использовать право вето в случае вынесения вопроса об открытии новых переговорных кластеров на голосование.

Фактически речь идет не о пересмотре поддержки европейской перспективы Украины, а о дискуссии относительно темпов переговорного процесса. Однако заявления Будапешта свидетельствуют, что внутри ЕС сохраняются разные взгляды на то, насколько быстро Киев должен двигаться по пути к полноценному членству.

На фоне продолжающейся войны и стремления Украины ускорить евроинтеграцию такие сигналы из Венгрии могут стать очередным испытанием для консенсуса внутри Европейского Союза. В ближайшие месяцы именно вопрос скорости переговоров может превратиться в одну из главных тем дискуссий между Киевом и его европейскими партнерами.

Читайте также на портале "Комментарии" — о членстве в ЕС можно окончательно забыть: Украине выдвинули крайне жесткое условие.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости