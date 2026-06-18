Путь Украины в ЕС начали тормозить: какая страна поставила под сомнение быстрые переговоры о вступлении

Переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз может столкнуться с новыми препятствиями. Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не считает целесообразным ускоренное открытие следующих переговорных кластеров сразу после запуска первого этапа переговоров.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По словам главы венгерского правительства, решение о начале работы над первым кластером он оценивает положительно. Однако дальнейшее продвижение переговоров, по его мнению, требует более взвешенного подхода и дополнительного обсуждения среди государств-членов ЕС.

Мадяр подчеркнул, что сомнения относительно ускоренной процедуры существуют не только у Венгрии. По его словам, ряд европейских стран также считает спорной идею немедленного открытия всех последующих направлений переговоров после старта первого этапа.

Отдельное внимание венгерский премьер уделил вопросу стран Западных Балкан, которые уже много лет находятся в процессе евроинтеграции. По его мнению, слишком быстрое продвижение Украины может вызвать недовольство среди государств региона, которые продолжают ожидать дальнейших шагов со стороны Брюсселя.

При этом Мадяр избегал жестких заявлений в адрес Киева и не выдвигал каких-либо дополнительных требований к Украине. Он также не уточнил, намерена ли Венгрия использовать право вето в случае вынесения вопроса об открытии новых переговорных кластеров на голосование.

Фактически речь идет не о пересмотре поддержки европейской перспективы Украины, а о дискуссии относительно темпов переговорного процесса. Однако заявления Будапешта свидетельствуют, что внутри ЕС сохраняются разные взгляды на то, насколько быстро Киев должен двигаться по пути к полноценному членству.

На фоне продолжающейся войны и стремления Украины ускорить евроинтеграцию такие сигналы из Венгрии могут стать очередным испытанием для консенсуса внутри Европейского Союза. В ближайшие месяцы именно вопрос скорости переговоров может превратиться в одну из главных тем дискуссий между Киевом и его европейскими партнерами.

Читайте также на портале "Комментарии" — о членстве в ЕС можно окончательно забыть: Украине выдвинули крайне жесткое условие.



