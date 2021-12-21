Европа vs Россия: есть ли противостояние и что докажет, что ЕС настроен серьезно

Для стран Евросоюза настал момент проявить твердость и единство, чтобы противостоять попыткам России дестабилизировать Украину,

Европейский Союз (фото из открытых источников)

заявил в своем блоге в воскресенье, 19 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Он также намерен в январе представить обновленную версию концепции европейской безопасности "Стратегический компас". И первая строка в предисловии к этому документу гласит: "Европа в опасности". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли Европа готова противостоять Российской Федерации (РФ).





Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что единства позиций Европы по поводу России нет.





"Евросоюз готов там, где заинтересован, работать с РФ. Эту линию проводили и проводят, к примеру, Германия с Францией. И есть отличная позиция части восточно-европейских, балтийских стран. Но осевые, самые экономически сильные, влиятельные страны в ЕС занимают позицию по РФ в коннекте – где возможно, надо сотрудничать", – отмечает эксперт.





Он подчеркивает, что тут можно вспомнить, к примеру, реакцию Европы на сообщения американских СМИ касательно роста присутствия российских военных на границе с Украиной.





"Европейские страны и отдельные правительства с явным подозрением отнесли к соответствующим сообщениям американских медиа. Не создавали здесь какого-то шока, паники, – поясняет Алексей Якубин. – В целом Европа, как мне кажется, сейчас внимательно и немного ревностно следит, как США взаимодействует с РФ. Возможно, ряду стран ЕС также хотелось бы иметь более активный, плотный контакт с Россией. Президент США Байден пытался смягчить эту линию, когда и перед звоном Путину и после – общался с рядом европейских лидеров. Но у них, похоже, есть ощущение, что у США есть своя линия поведения по отношению к РФ. А у Европы? Они оказываются в ситуации, когда их ставят в известность. А у них есть желание самим выйти на такой диалог с РФ".





Эксперт считает, что сейчас будет показательный, интересный момент – как будут те же Франция и Германия реагировать на то, что США готовы актуализировать свое участие в мирном процессе на Донбассе.





"Соответствующие заявления прозвучали после телефонного разговора Байдена с Зеленским.





Будет показательна реакция европейских членов нормандской четверки. Захотят ли они, чтобы там были США, или им выгоднее сохранить формат, который есть? Пока мы видим, что Киев более близок сейчас с Вашингтоном, чем с Берлином и Парижем. Особенно это заметно в кейсе мирного урегулирования", – резюмирует Алексей Якубин.







Эксперт по безопасности, ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE Алексей Павловский считает, что сегодня Европа оказалась на распутье в связи с агрессивными действиями РФ.





"С одной стороны – тактические экономические интересы (деньги и энергоресурсы, которые несет запуск "Северного потока-2"). С другой – стратегические безопасность и ценности, – поясняет эксперт. – Ведь если ЕС окажется на газовой игле РФ, та сможет шантажировать европейцев, имея дополнительные рычаги влияния".





Алексей Павловский уверен, что нынешние громкие заявления официальных лиц России о том, что Украине не должна быть в НАТО, ультимативные требование неких гарантий – это большая стратегическая игра РФ. Цель – как можно сильнее напугать коллективный Запад и как можно быстрее запустить СП-2, взяв Старый Свет под свой контроль.

"Если Европа согласиться лицензировать СП-2, если примет эту сделку ради поставки газа по приемлемой цене, тем самым ЕС предаст свои систему ценностей и безопасности. А Россия получит карт-бланш на любые действия, – предупреждает эксперт. – Именно отказ от СП-2, ужесточение санкций против РФ, будут означать, что ЕС принял обновленную версию концепции европейской безопасности. Тот самый "Стратегический компас", который указывает верное – ценностное – направление".





Напомним, в ЕС критически отреагировали на указ главы РФ Владимира Путина, согласно которому признаны товарные сертификаты из неподконтрольных правительству нашей страны временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает заявление пресс-секретаря по иностранным делам Европейской комиссии Петера Стано, которое появилось на сайте Европейской службы внешних связей.

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