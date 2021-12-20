Россия пугает мир новой войной: в центре торгов опять Украина

Россия накаляет ситуацию грозными заявлениями. Фактически пугает мир новой войной, если страны НАТО будут поддерживать евроатлантические устремления Украины, помогать нам укреплять обороноспособность. Соответствующие заявления сделали замглавы МИД РФ Сергей Рябков и глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов. Для издания "Комментарии" эксперты оценили эти выпады, а также ситуацию, которая сталкивается в ракурсе российских торгов с США, ЕС и НАТО вокруг распределения сфер влияния.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

На неофициальном уровне может быть оговорено, что тема вступления Украины, Грузии, Молдовы в НАТО перестанет педалироваться

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что РФ уловила: ЕС, США, страны НАТО болезненно реагируют на ее военные учения, на возможный сценарий реальной большой войны.

"Россия видит, что с ней готовы говорить. Что, хоть официальные лица США, Великобритании, ведущих стран ЕС подтверждают подготовку РФ к войне, они готовы искать политико-дипломатический путь урегулирования. Взбудоражились все. Ведь Россия реально оперирует военной мощью. У нее есть определенные новейшие разработки, включая гипер-ядерное оружие, ракеты средней и малой дальности, которые угрожают Украине в частности и Европе в целом. И Россия всем этим шантажирует коллективный Запад. Учитывая, что президент США Джо Байден уже дважды в этом году под давлением (эскалация на российско-украинской границе) пошел на переговоры. Россия поняла, что можно давить и дальше. Потому "выкатила" весь перечень требований, которые хотела бы реализовать", – поясняет Николай Маломуж.

По его мнению, в Кремле понимают, что весь пакет не будет воспринят. Но есть пункты для торга. Например, не вступление Украины, Грузии, Молдовы в НАТО.

"Открыто так не будет формулироваться, но могут, к примеру, договориться, что этого не случится в обозримом будущем. Также могут договориться, что контингенты ракетных комплексов США не будут размещаться вблизи России, в районах Балтии, Польши, Румынии, где их предполагалось разместить. То есть, руководство РФ работает на определенные сегменты, которые можно выторговать сегодня у США и НАТО. Чтобы уменьшить их влияние на страны, которые она считает своей орбитой влияния. Это, в первую очередь, всё те же заявившие о своих европейских и евроатлантических устремлениях Украина, Грузия и Молдова", – подчеркивает генерал.

Идет торг и за невмешательство Запада в дела Средней Азии и Кавказа, которые Россия также считает зоной своего влияния. Тем более, что берет на себя ряд вопросов, связанных с Афганистаном, откуда США и союзники вывели войска.

"Понятно, что торг будет не всегда явным. Как и те или иные уступки. Но Кремль уверен, что торг вполне уместен. А уж официальный или нет – как пойдет. Думаю, что РФ надеется выторговать 40-50% того, что заявила, – отмечает Николай Маломуж. – Важно, чтобы это были не закулисные торги. Соглашения должны заключаться в рамках международного права, с соблюдением суверенитета Украины и других стран, интересы которых так или иначе затрагиваются. Нельзя, чтобы США, НАТО, дали некий пас РФ, фактически поощрив ее на продолжение военной интервенции, давления не только на Украину, но и на ряд других стран".

В данной ситуации, уверен генерал, Украина должна выработать цельную политику с США, НАТО в отношении требований РФ. Не соглашаясь на откровенное давление. Но согласившись на определенные механизмы контроля за теми же ядерными вооружениями, ракетами малой и средней дальности. Обозначить некие зоны безопасности.

"Но ультиматумы о том, кто может, кто не может вступать в НАТО – не приемлемы. Такой выбор – суверенное право каждой страны, включая Украину. Так что официально этого точно не будет, – говорит Николай Маломуж. – Но возможен неофициальный договор, что, к примеру, сейчас не будет педалироваться тема вступления Украины, Грузии, Молдовы в НАТО. Впрочем, это уже скрытая игра, которая будет вестись между РФ и США, а также отдельными странами ЕС".

РФ сбросила маску "миротворца", она открыто предстала, как источник агрессии, угроза для всего мира

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин признался, что заявления российских топ-чиновников, топ-дипломатов, которые прямым текстом говорят, что РФ будет давить на НАТО и готова к открытому вооруженному столкновению, выглядят безумно.

"Это напоминает то безумие, которые мы видели в середине 20 века. Тогда политики пытались делить Европу и мир. Теперь официальные лица РФ заявляют, что готовы идти до конца вплоть до того, что развернуть военные действия против одного из гарантов безопасности в мире и в Европе – против НАТО. Это нонсенс, – считает эксперт. – Однако подобные заявления демонстрируют готовность РФ идти на поводу у своего безумного лидера. Который ставит вопрос ребром: или вы не продвигаетесь дальше на Восток, или мы начинаем против вас войну. Эти ультиматумы подкреплены сотнями тысяч российских войск вблизи украинских границ, на оккупированных территориях, на направлениях, где РФ приближена к НАТО".

Влад Волошин считает, что ситуация демонстрирует: за исключением военных, иных "аргументов" у России, похоже, не осталось. И в этом есть некий позитив.

"РФ, наконец, сбросила маску "миротворца". Она открыто предстала как источник агрессии, угроза для всего мира. И разговор с ней должен вестись соответствующим образом, — уверен эксперт. — Не озабоченностью или заявлениями. А конкретными действиями. Международное сообщество (имеется в виду цивилизованный мир) обязано выступить против России мощным фронтом – выставив такие аргументы (прежде всего, экономически, санкционные), которые собьют спесь с Кремля".

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