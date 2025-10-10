Европарламент дал добро на сбивание российских самолетов: что стоит за этим решением

Европарламент поддержал резолюцию с призывом к единому, скоординированному ответу Евросоюза на гибридные угрозы и провокации России. Документ осуждает "безрассудные и эскалационные действия" Москвы, включая нарушение воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также атаки дронов на критическую инфраструктуру Дании, Швеции и Норвегии. О чем говорит такое решение Европарламента? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Европарламент. Фото: из открытых источников

Продолжаем ждать практических шагов

Политтехнолог Виктор Таран отметил, что кроме того, что депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, в данной резолюции также говорится, что Европарламент поддержит любую инициативу, которая позволит союзу принимать соответствующие меры против нарушений их воздушного пространства. Кроме того, депутаты ЕП осудили Россию о нарушении воздушного пространства стран-участниц Евросоюза.

"Шел четвертый год полномасштабного вторжения России в Украину, а Европарламент принял исключительно рекомендательно-декларативное решение вместо создания единой оборонной политики, которая бы позволила коллективно реагировать на воздушные угрозы", – отметил эксперт.

Виктор Таран добавляет, кроме того, резолюция Европарламента не имеет исполнительной силы, поскольку ключевые решения принимаются правительствами стран-членов, а их готовность к прямой конфронтации с Россией остается разной.

"Поэтому ждем практических шагов, которые смогут оказать реальный эффект и остановить агрессора", – констатировал политтехнолог.

Россия сделала выводы из своего опыта войны

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий говорит, что резолюция Европарламента – это сигнал не только Путину в Москву, но и целому ряду европейских столиц, где до сих пор лишь вяло наблюдают за российскими нарушениями и ограничиваются пресс-релизами в духе: "мы подняли в воздух самолеты".

"На прошлой неделе в Копенгагене прошел саммит ЕС. Там европейские лидеры должны были решить, как реагировать на российские провокации против себя, как строить стену дронов на восточных границах и как продолжать поддерживать Украину в войне на истощение. Но вместо конкретных решений – только критика самой идеи многоуровневой защиты от воздушных атак и спора о деньгах. Сегодняшняя мирная жизнь всех стран ЕС без исключения держится только на одном предохранителе – украинской армии. Если условно исключить украинского солдата из этого уравнения, которое останется в Европе?", – задается вопросом нардеп.

По его словам, Россия сделала выводы из своего опыта войны. Она перестроила экономику, запустила научные и исследовательские программы перевооружения, финансирует военные стартапы, анализирует и усовершенствует тактики на поле боя. Полученные в ходе войны навыки – в воздушной, информационной и гибридной войнах – Москва уже сейчас применяет против стран ЕС. И мы видим, что ни у одного европейского государства нет сил, способных этому реально противостоять. При этом Путин уже откровенно называет главным врагом России именно Европу, а не США, как раньше.

Нардеп считает, что в этих условиях Европа должна как можно быстрее готовить собственные армии к защите от России или усиливать поддержку Украины и ее Вооруженных сил, чтобы российская армия была остановлена как можно дальше от границ ЕС. Если не делать ничего, дальше будет только хуже – и гораздо быстрее, чем кажется. Путин откровенно презирает Европу, считает ее слабой и безвольной. По оценкам экономистов, у него достаточно финансовых ресурсов, чтобы позволить себе еще одну войну малой интенсивности. Гибридная воздушная война против НАТО – со "случайными" российскими самолетами, дронами или ракетными ударами – идеально подходит для этого сценария. И, похоже, ее незаметное начало мы уже наблюдаем с начала осени.

"На самом деле никто не может с уверенностью сказать, будут ли США защищать своих европейских союзников в случае прямого вторжения России. Статья 5 Соглашение о НАТО не обязывает отправлять войска — речь идет только о "принятии действий, которые можно считать необходимыми". То есть теоретически, несколько постов в соцсети Truth Social также могут быть признаны достаточными для выполнения обязательств, если их автор так решит. Поэтому сегодняшнее решение Европарламента об усилении защиты воздушного пространства ЕС и разрешении на сбивание российских самолетов – важный политический сигнал. В Европе растет количество политиков и экспертов, понимающих опасность пассивности. Желание некоторых стран ЕС сэкономить на собственной безопасности – даже цене украинского сопротивления – фактически делает Европу мишенью для предстоящей агрессии. В то время как пример Украины доказывает: только сила гарантирует выживание", – подытожил Николай Княжицкий.

Читайте на портале "Комментарии" — Стубб предупредил, что готовится к важному разговору с Трампом об Украине: детали.



