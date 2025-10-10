Европарламент дал добро на сбивание российских самолетов: что стоит за этим решением

Рубрики
Кравцев Сергей
Европарламент поддержал резолюцию с призывом к единому, скоординированному ответу Евросоюза на гибридные угрозы и провокации России. Документ осуждает "безрассудные и эскалационные действия" Москвы, включая нарушение воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также атаки дронов на критическую инфраструктуру Дании, Швеции и Норвегии. О чем говорит такое решение Европарламента? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Европарламент. Фото: из открытых источников
Политтехнолог Виктор Таран отметил, что кроме того, что депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, в данной резолюции также говорится, что Европарламент поддержит любую инициативу, которая позволит союзу принимать соответствующие меры против нарушений их воздушного пространства. Кроме того, депутаты ЕП осудили Россию о нарушении воздушного пространства стран-участниц Евросоюза.
Виктор Таран добавляет, кроме того, резолюция Европарламента не имеет исполнительной силы, поскольку ключевые решения принимаются правительствами стран-членов, а их готовность к прямой конфронтации с Россией остается разной.
Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий говорит, что резолюция Европарламента – это сигнал не только Путину в Москву, но и целому ряду европейских столиц, где до сих пор лишь вяло наблюдают за российскими нарушениями и ограничиваются пресс-релизами в духе: "мы подняли в воздух самолеты".
По его словам, Россия сделала выводы из своего опыта войны. Она перестроила экономику, запустила научные и исследовательские программы перевооружения, финансирует военные стартапы, анализирует и усовершенствует тактики на поле боя. Полученные в ходе войны навыки – в воздушной, информационной и гибридной войнах – Москва уже сейчас применяет против стран ЕС. И мы видим, что ни у одного европейского государства нет сил, способных этому реально противостоять. При этом Путин уже откровенно называет главным врагом России именно Европу, а не США, как раньше.
Нардеп считает, что в этих условиях Европа должна как можно быстрее готовить собственные армии к защите от России или усиливать поддержку Украины и ее Вооруженных сил, чтобы российская армия была остановлена как можно дальше от границ ЕС. Если не делать ничего, дальше будет только хуже – и гораздо быстрее, чем кажется. Путин откровенно презирает Европу, считает ее слабой и безвольной. По оценкам экономистов, у него достаточно финансовых ресурсов, чтобы позволить себе еще одну войну малой интенсивности. Гибридная воздушная война против НАТО – со "случайными" российскими самолетами, дронами или ракетными ударами – идеально подходит для этого сценария. И, похоже, ее незаметное начало мы уже наблюдаем с начала осени.
