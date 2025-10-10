Європарламент дав добро на збиття російських літаків: що стоїть за цим рішення

Європарламент підтримав резолюцію із закликом до єдиної, скоординованої відповіді Євросоюзу на гібридні загрози та провокації Росії. Документ засуджує "безрозсудні та ескалаційні дії" Москви, включно з порушенням повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також атаками дронів на критичну інфраструктуру Данії, Швеції та Норвегії. Про що говорить таке рішення Європарламенту? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Європарламент. Фото: з відкритих джерел

Продовжуємо чекати на практичні кроки

Політтехнолог Віктор Таран зазначив, окрім того, що депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, яка закликає країни ЄС збивати російські літаки в їхньому повітряному просторі, у даній резолюції також йдеться, що Європарламент підтримає будь-яку ініціативу, яка дозволить союзу вживати відповідних заходів проти порушень їхнього повітряного простору. Крім того, депутати ЄП засудили Росію щодо порушення повітряного простору країн-учасниць Євросоюзу.

"Йшов четвертий рік повномасштабного вторгнення росії в Україну, а Європарламент ухвалив виключно рекомендаційно-декларативне рішення замість створення єдиної оборонної політики, яка дозволила б колективно реагувати на повітряні загрози", – зазначив експерт.

Віктор Таран додає, окрім того резолюція Європарламенту не має виконавчої сили оскільки ключові рішення ухвалюють уряди країн-членів, а їхня готовність до прямої конфронтації з Росією залишається різною.

"Тому чекаємо на практичні кроки, які зможуть надати реальний ефект і спинити агресора", – констатував політтехнолог.

Росія зробила висновки зі свого досвіду війни

Нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький говорить, що резолюція Європарламенту – це сигнал не лише Путіну у Москву, а й до цілої низки європейських столиць, де досі лише мляво спостерігають за російськими порушеннями й обмежуються прес-релізами у дусі: “ми підняли в повітря літаки”.

"Минулого тижня в Копенгагені відбувся саміт ЄС. Там європейські лідери мали вирішити, як реагувати на російські провокації проти себе, як будувати “стіну дронів” на східних кордонах і як продовжувати підтримувати Україну у війні на виснаження. Але замість конкретних рішень – лише критика самої ідеї багаторівневого захисту від повітряних атак і суперечки про гроші. Сьогоднішнє мирне життя всіх країн ЄС без винятку тримається лише на одному запобіжнику – українській армії. Якщо умовно “виключити” українського солдата з цього рівняння, що залишиться в Європі?", – задається питанням нардеп.

За його словами, Росія зробила висновки зі свого досвіду війни. Вона перебудувала економіку, запустила наукові та дослідницькі програми переозброєння, фінансує військові стартапи, аналізує й удосконалює тактики на полі бою. Отримані в ході війни навички – у повітряній, інформаційній і гібридній війнах – Москва вже зараз застосовує проти країн ЄС. І ми бачимо, що жодна європейська держава не має сил, здатних цьому реально протистояти. При цьому Путін уже відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу, а не США, як раніше.

Нардеп вважає, що у цих умовах Європа повинна якнайшвидше готувати власні армії до захисту від Росії або ж посилювати підтримку України та її Збройних сил, щоб російська армія була зупинена якомога далі від кордонів ЄС. Якщо не робити нічого, далі буде лише гірше – і значно швидше, ніж здається. Путін відверто зневажає Європу, вважає її слабкою й безвольною. За оцінками економістів, у нього достатньо фінансових ресурсів, щоб дозволити собі ще одну “війну малої інтенсивності”. Гібридна повітряна війна проти НАТО – з “випадковими” російськими літаками, дронами чи ракетними ударами – ідеально підходить під цей сценарій. І, схоже, її непомітний початок ми вже спостерігаємо з початку осені.

"Насправді ніхто не може з упевненістю сказати, чи захищатимуть США своїх європейських союзників у випадку прямого вторгнення Росії. Стаття 5 Угоди про НАТО не зобов’язує відправляти війська — йдеться лише про “вжиття дій, які вважатимуться необхідними”. Тобто, теоретично, кілька постів у соцмережі Truth Social також можуть бути визнані достатніми для виконання зобов’язань, якщо їх автор так вирішить. Тому сьогоднішнє рішення Європарламенту про посилення захисту повітряного простору ЄС і дозвіл на збиття російських літаків – це важливий політичний сигнал. У Європі зростає кількість політиків і експертів, які розуміють небезпеку пасивності. Бажання деяких країн ЄС заощадити на власній безпеці – навіть ціною українського опору – фактично робить Європу мішенню для майбутньої агресії. Тоді як приклад України доводить: лише сила гарантує виживання", – підсумував Микола Княжицький.

