Європарламент дав добро на збиття російських літаків: що стоїть за цим рішення

Кравцев Сергей
Європарламент підтримав резолюцію із закликом до єдиної, скоординованої відповіді Євросоюзу на гібридні загрози та провокації Росії. Документ засуджує "безрозсудні та ескалаційні дії" Москви, включно з порушенням повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також атаками дронів на критичну інфраструктуру Данії, Швеції та Норвегії. Про що говорить таке рішення Європарламенту? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Європарламент. Фото: з відкритих джерел
Політтехнолог Віктор Таран зазначив, окрім того, що депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, яка закликає країни ЄС збивати російські літаки в їхньому повітряному просторі, у даній резолюції також йдеться, що Європарламент підтримає будь-яку ініціативу, яка дозволить союзу вживати відповідних заходів проти порушень їхнього повітряного простору. Крім того, депутати ЄП засудили Росію щодо порушення повітряного простору країн-учасниць Євросоюзу.
Віктор Таран додає, окрім того резолюція Європарламенту не має виконавчої сили оскільки ключові рішення ухвалюють уряди країн-членів, а їхня готовність до прямої конфронтації з Росією залишається різною.
Нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький говорить, що резолюція Європарламенту – це сигнал не лише Путіну у Москву, а й до цілої низки європейських столиць, де досі лише мляво спостерігають за російськими порушеннями й обмежуються прес-релізами у дусі: “ми підняли в повітря літаки”.
За його словами, Росія зробила висновки зі свого досвіду війни. Вона перебудувала економіку, запустила наукові та дослідницькі програми переозброєння, фінансує військові стартапи, аналізує й удосконалює тактики на полі бою. Отримані в ході війни навички – у повітряній, інформаційній і гібридній війнах – Москва вже зараз застосовує проти країн ЄС. І ми бачимо, що жодна європейська держава не має сил, здатних цьому реально протистояти. При цьому Путін уже відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу, а не США, як раніше.
Нардеп вважає, що у цих умовах Європа повинна якнайшвидше готувати власні армії до захисту від Росії або ж посилювати підтримку України та її Збройних сил, щоб російська армія була зупинена якомога далі від кордонів ЄС. Якщо не робити нічого, далі буде лише гірше – і значно швидше, ніж здається. Путін відверто зневажає Європу, вважає її слабкою й безвольною. За оцінками економістів, у нього достатньо фінансових ресурсів, щоб дозволити собі ще одну “війну малої інтенсивності”. Гібридна повітряна війна проти НАТО – з “випадковими” російськими літаками, дронами чи ракетними ударами – ідеально підходить під цей сценарій. І, схоже, її непомітний початок ми вже спостерігаємо з початку осені.
