Европарламент назвал РФ государством-спонсором терроризма: что это означает для страны-агрессора

Европарламент принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма. Депутаты призвали к международной изоляции России. Какие практические последствия будут у данного решения? Какие еще удары нужно нанести по стране-агрессору и стране-террористу, чтобы та убралась с Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Европарламент. Фото: из открытых источников

Хорошо, что Европарламент назвал Россию государством-спонсором терроризма, но еще лучше, если бы это сделали обе палаты американского парламента

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поясняет:

"Данная резолюция Европарламента, как и подобная Парламентской Ассамблеи Совета Европы, не является обязательной к исполнению. Она носит скорее политические характер. Теперь ее направят в Европейскую Комиссию, которая будет принимать соответствующее решение – во исполнение или не исполнение данной резолюции".

Куда важнее, отмечает эксперт, когда аналогичные решения принимают парламенты тех или иных стран. Касательно уравнивая российского режима и государства с террористическим – такие шаги уже сделали парламенты стран Балтии, Польши, Чехии. И это уже, акцентирует Олег Пендзин, прямые указания для правительств этих государств, которые должны внести соответствующие изменения на высшем уровне.

"А Европарламент выполняет скорее презентационные функции, – подчеркивает эксперт. – Конечно, хорошо, что он назвал Россию государством-спонсором терроризма. Но еще лучше, если бы это сделали обе палаты американского парламента, а потом утвердил и Белый дом. Чего пока, увы, нет. И вряд ли администрация Байдена сегодня готова пойти на такой шаг".

Победить новый фашизм можно лишь полным сломом рашистской идеологии

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что данная резолюция не найдет своей широкой реализации, тем более, что некоторые страны ЕС, та же Венгрия, занимают откровенно пророссийскую позицию.

"Конечно, любая война изматывает. Нас – во всех смыслах, ЕС – экономически. Но крайне важно, чтобы как можно больше государств-членов ЕС смогли закрепить в своих национальных законодательствах необходимость помощи Украине и борьбы с государством-террористом, которым де факто, а теперь и де-юре является Россия. Кроме того, нужен законодательный механизм, который позволит конфисковать российскую недвижимость за рубежом, в том числе на территории ЕС", – отмечает эксперт.

При этом, подчеркивает он, продолжаются закупки российских нефти и газа – фактически, торговля с террористами.

"Но мы понимаем, что нынешние экономические условия и зависимость не позволяют европейцам слезть с той энергетической иглы, на которую их годами подсаживал Кремль", – поясняет Сергей Войченко.

По его мнению, наиболее эффективным ударами по государству-террористу, кроме усиления санкций, является максимальная поддержка Украины. Представление нашей стране мощных арт-систем, систем ПВО и ПРО, ракет дальнего радиуса действия.

"Следует также понимать, что даже разгромив оккупантов, выбив их с территории Украины, даже свалив путинский режим, мы еще не победим. Важно, чтобы в РФ не осталось имперской идеологии, – подчеркивает Сергей Войченко. – Иначе, рано или поздно, конфликт вспыхнет с новой силой. Победить новый фашизм можно лишь полным сломом рашистской идеологии, как было в свое время с постгитлеровской Германией".

После 24 февраля, решившись на вторжение, Кремль перестал заботиться о своей репутации

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко обращает внимание, что Россия дала оценку такому решению Европарламента, подняв в воздух стратегические бомбардировщики и осуществив пуск ракет по Украине, в очередной раз целя в объекты энергетики.

"После 24 февраля, решившись на вторжение, Кремль перестал заботиться о своей репутации, – поясняет эксперт. – И данное решение Европарламента, подкрепленное столь циничнойя "ответкой" со стороны РФ (мол, да, я террорист), направлено на то, чтобы в Европе более никто не пытася сохранить лицо путинскому режиму".

По мнению Александра Гаврутенко, лишь от ВСУ и помощи вооружением со стороны наших зарубежных партнеров зависит, как скоро Россия уберется со всей территории Украины.

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