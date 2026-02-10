Европарламент перенес голосование за выделение кредита на €90 миллиардов для Украины

Европейский парламент уже в среду, 11 февраля, проведет голосование по предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, предназначенного для финансирования оборонных нужд и поддержки государственного бюджета. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Мецола.

Кредит для Украины. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание Politico, изначально голосование планировали провести 24 февраля – в рамках специального пленарного заседания, приуроченного к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Однако политические группы договорились перенести его на более раннюю дату.

По словам пресс-секретаря Европейского парламента Дельфин Колар, между основными фракциями достигнут консенсус. Правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристский альянс Социалистов и демократов, а также либеральная группа Renew Europe поддержали ускорение процедуры. Это решение открывает Еврокомиссии возможность оперативно выйти на международные рынки заимствований под гарантии долгосрочного бюджета ЕС.

Поддержка трех крупнейших политических сил фактически гарантирует наличие необходимого большинства голосов для одобрения кредита. В Брюсселе подчеркивают, что промедление с финансированием могло бы иметь критические последствия для Украины. Без утверждения займа страна рисковала остаться без средств уже в апреле, что существенно ослабило бы ее обороноспособность на фоне переговоров о возможном мирном урегулировании при посредничестве США.

В начале февраля Евросоюз после длительных дискуссий согласовал механизм кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро сроком на два года. Согласно договоренностям, 60 миллиардов евро будут направлены на военную помощь, еще 30 миллиардов — на покрытие бюджетных расходов Украины. Выплату процентов по кредиту на себя берет Европейский союз, что должно снизить финансовую нагрузку на Киев и обеспечить стабильность финансирования в условиях продолжающейся войны.

