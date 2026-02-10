Європарламент переніс голосування за виділення кредиту на 90 мільярдів євро для України

Європейський парламент уже в середу, 11 лютого, проведе голосування щодо надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, призначеного для фінансування оборонних потреб та підтримки державного бюджету. Про це повідомила голова Європарламенту Роберта Мецола.

Кредит для України. Фото: із відкритих джерел

Як зазначає видання Politico, спочатку голосування планували провести 24 лютого – у рамках спеціального пленарного засідання, присвяченого четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак політичні групи домовилися перенести його на ранню дату.

За словами прес-секретаря Європейського парламенту Дельфіна Колара, між основними фракціями досягнуто консенсусу. Правоцентристська Європейська народна партія, лівоцентристський альянс Соціалістів та демократів та ліберальна група Renew Europe підтримали прискорення процедури. Це рішення відкриває Єврокомісії можливість оперативно вийти на міжнародні ринки позик під гарантії довгострокового бюджету ЄС.

Підтримка трьох найбільших політичних сил фактично гарантує наявність необхідної більшості голосів для схвалення кредиту. У Брюсселі наголошують, що зволікання з фінансуванням могло б мати критичні наслідки для України. Без затвердження позики країна ризикувала залишитися без коштів вже у квітні, що суттєво послабило б її обороноздатність на тлі переговорів про можливе мирне врегулювання за посередництва США.

На початку лютого Євросоюз після тривалих дискусій погодив механізм кредитування України на суму 90 мільярдів євро на два роки. Згідно з домовленостями, 60 мільярдів євро буде направлено на військову допомогу, ще 30 мільярдів — на покриття бюджетних видатків України. Виплату відсотків за кредитом на себе бере Європейський Союз, що має знизити фінансове навантаження на Київ та забезпечити стабільність фінансування в умовах війни, що триває.

