Европарламент принял положительное решение для Украины

Европарламент при голосовании одобрил инициативу создать Фонд помощи Украине на 50 млрд евро, который будет действовать следующие четыре года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Европарламент проголосовал за создание Фонда помощи Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам голосования за создание Фонда помощи Украине проголосовали 512 депутатов, 63 воздержались, а еще 45 проголосовали против.

Таким образом, Украина может получить новый инструмент помощи от Европейского Союза, который будет рассчитан на период с 2024 по 2017 год. В основном средства будут выдаваться Украине в виде грантов на модернизацию и восстановление после российской агрессии.

В ходе рассмотрения Фонда помощи Украине в европейских комитетах обсудили некоторые изменения для прозрачности процесса. Ожидается, что будет создан специальный сайт, на котором будут публиковаться конкретные цели затрат, а также шаги, которые сделала Украина для получения помощи. По программе, финансирования не должны получать фирмы, находящиеся под влиянием олигархов и т.д.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно о стране, имеющей наибольшее количество российских шпионов. Ею оказалась Швейцария. Как отмечает издание Neue Zürcher Zeitung, в этой стране находится около 20% от всех российских шпионов ЕС. Это объясняется нейтралитетом страны и не желанием выгонять российских шпионов, прикрывающихся дипломатическим иммунитетом.

Также "Комментарии" писали о Венгрии, которая неожиданно приняла положительное решение для Украины. Ранее правительство Орбана заявляло, что не будет поддерживать Украину, пока не решится вопрос венгров на Закарпатье.