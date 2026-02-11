Европарламент принял судьбоносное решение для Украины: детали

Европейский парламент по срочной процедуре поддержал масштабный пакет помощи Украине, предусматривающий предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение поддержали 458 депутатов, 140 выступили против, еще 44 воздержались.

Европарламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро. Фото из открытых источников

Финансирование от ЕС должно укрепить государственный бюджет и обороноспособность Украины на фоне продолжающейся войны с Россией. Из общей суммы кредита в 90 млрд евро, 30 млрд евро будут направлены на макрофинансовую помощь или поддержку бюджета через Механизм ЕС для Украины.

Остальные 60 млрд евро предусмотрены на усиление оборонного потенциала и закупку военного оборудования. В случае необходимости допускаются специальные механизмы закупок в третьих странах, если необходимое вооружение недоступно в ЕС.

Кредит будет предоставляться в соответствии с финансовой стратегией Украины, согласованной с Еврокомиссией. В то же время помощь будет сопровождаться четкими условиями, в частности, соблюдением принципов верховенства права, демократического управления, борьбы с коррупцией и защиты прав человека. Погашение кредита от ЕС для Украины предусмотрено только после выплаты Россией репараций.

"Приветствую скорейшее принятие Европарламентом нашего предложения о дополнительном займе для Украины на 90 миллиардов евро. Мужество Украины — непоколебимое. Такая же непоколебима и решительность Европы быть рядом с ней. И сегодня, и завтра! Ведь сильная Украина делает безопаснее всю Европу", — отреагировала президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Окончательное утверждение пакета еще предстоит предоставить Совету ЕС. Первый транш ожидается в начале второго квартала 2026 года. Решение Европарламента может стать одним из ключевых финансовых шагов ЕС в поддержку Украины в ближайшие годы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Украина может вступить в ЕС уже в 2027 году.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан обвинил Украину и ЕС в "объявлении войны" из-за возможного вступления Украины в Евросоюз.