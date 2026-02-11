Україна "оголосила війну" Угорщині: нова скандальна заява Орбана

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Київ нібито "оголосили війну" Будапешту. Приводом для заяви стала публікація Politico про можливість "вступу авансом" України до Європейського Союзу та пошук механізмів обходу угорського вето.
Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел
Віктор Орбан у дописі в соцмережі X назвав Politico "офіційним виданням брюссельської еліти" та заявив, що йдеться про "новий воєнний план" Європейського Союзу.
Орбан стверджує, що такий сценарій ігнорує позицію Угорщини та може призвести до усунення чинної влади в країні.
Орбае додав, що лише його партія "Фідес" здатна зберегти "угорський суверенітет" та закликав виборців підтримати її на парламентських виборах 12 квітня.
У матеріалі Politico йдеться про безпрецедентний формат "часткового вступу", який дозволив би Україні інтегруватися до окремих політик ЄС до завершення повної процедури членства. Однак, вимоги щодо реформ і стандартів Європейського Союзу для України залишалися б чинними.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Орбан зібрався інтимними відео шантажувати свого головного суперника напередодні виборів в Угорщині.
Також "Коментарі" писали, що Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну.