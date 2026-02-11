Україна "оголосила війну" Угорщині: нова скандальна заява Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Київ нібито "оголосили війну" Будапешту. Приводом для заяви стала публікація Politico про можливість "вступу авансом" України до Європейського Союзу та пошук механізмів обходу угорського вето.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан у дописі в соцмережі X назвав Politico "офіційним виданням брюссельської еліти" та заявив, що йдеться про "новий воєнний план" Європейського Союзу.

"Вони вирішили, що Україну приймуть до Союзу вже у 2027 році. Цей новий план є відкритим оголошенням війни Угорщині", — скаржиться Орбан.

Орбан стверджує, що такий сценарій ігнорує позицію Угорщини та може призвести до усунення чинної влади в країні.

"Вони ігнорують рішення угорського народу та мають намір усунути угорський уряд будь-якими необхідними засобами. Вони хочуть, щоб до влади прийшла партія "Тиса", бо тоді більше не буде ні вето, ні опору, ні можливості залишатися осторонь їхнього конфлікту", — йдеться в заяві угорського плолітика.

Орбае додав, що лише його партія "Фідес" здатна зберегти "угорський суверенітет" та закликав виборців підтримати її на парламентських виборах 12 квітня.

У матеріалі Politico йдеться про безпрецедентний формат "часткового вступу", який дозволив би Україні інтегруватися до окремих політик ЄС до завершення повної процедури членства. Однак, вимоги щодо реформ і стандартів Європейського Союзу для України залишалися б чинними.

