Європарламент ухвалив доленосне рішення для України: деталі

Європейський парламент за терміновою процедурою підтримав масштабний пакет допомоги Україні, який передбачає надання кредиту в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Рішення підтримали 458 депутатів, 140 виступили проти, ще 44 утрималися.

Європарламент схвалив надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Фото з відкритих джерел

Фінансування від ЄС має зміцнити державний бюджет та обороноздатність України на тлі триваючої війни з Росією. З загальної суми кредиту у 90 млрд євро, 30 млрд євро спрямують на макрофінансову допомогу або підтримку бюджету через Механізм ЄС для України.

Решту 60 млрд євро передбачено на посилення оборонного потенціалу та закупівлю військового обладнання. У разі потреби допускаються спеціальні механізми для закупівель у третіх країнах, якщо необхідне озброєння недоступне в ЄС.

Кредит надаватиметься відповідно до фінансової стратегії України, погодженої з Єврокомісією. Водночас допомога супроводжуватиметься чіткими умовами, зокрема щодо дотримання принципів верховенства права, демократичного врядування, боротьби з корупцією та захисту прав людини. Погашення позики від ЄС для України передбачене лише після виплати Росією репарацій.

"Вітаю швидке ухвалення Європарламентом нашої пропозиції про додаткову позику для України на 90 мільярдів євро. Мужність України — непохитна. Такою ж непохитною є й рішучість Європи бути поруч із нею. І сьогодні, і завтра! Адже сильна Україна робить безпечнішою всю Європу", — відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Остаточне затвердження пакета ще має надати Рада ЄС. Перший транш очікується на початку другого кварталу 2026 року. Рішення Європарламенту може стати одним із ключових фінансових кроків ЄС на підтримку України в найближчі роки.

