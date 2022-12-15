Европарламент признал Голодомор геноцидом против украинцев: подробности

15 декабря, в четверг, депутаты Европарламента приняли важную резолюцию, где признали Голодомор в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом против нашего народа. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев (фото из открытых источников)

Такое решение поддержали 507 евродепутатов, 12 – выступили "против" и 17 – воздержались.

В документе говорится, что Европарламент "решительно осуждает эти действия, которые привели к гибели миллионов украинцев, и призывает все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру".

"Отбеливание и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что РФ сегодня является государственным спонсором терроризма. Евродепутаты также осуждают ужасающие преступления РФ, вновь совершаемые против народа Украины, в частности, целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры" , – говорится в обнародованном заявлении Европейского парламента.

Кроме того, в резолюции обвиняют нынешний режим России в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, желание ликвидировать Украину, уничтожить идентичность и культуру ее народа. Следовательно, в ЕС призывают повысить осведомленность о преступлениях Голодомора и других преступлениях, совершенных советским тоталитарным режимом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. В Конгресс США поступила резолюция об исключении России из Совбеза ООН. Ее представили два американских законодателя, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека. Как пишет издание, двухпартийная Хельсинкская комиссия, призвавшая в октябре госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса РФ как постоянного члена Совета Безопасности

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