Европейские политики собираются в турне по США: как это связано с поддержкой Украины

Европейские политики собираются посетить США с целью усиления поддержки Украины в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии сократить поток помощи Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"Мы должны найти способы достучаться до общественности с обеих сторон Атлантики – не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом", — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он пояснил, что европейские политики, которые находятся в довольно тесных связах с Украиной, попытаются донести американским коллегам важность не только продолжать поддержку Украины, но и усиливать ее. Габриелюс Ландсбергис считает важным, что об этом заявят не только американские политики, которые выступают за продолжение поддержки, но и непосредственно те, кто зависит от поставок из США вооружения и другой помощи Украине.

Министр добавил, что европейские политики уже составили план поездок, в ходе которых намечены встречи в разных штатах не только с американскими политиками, но и с компаниями, продающими оборудование, фактически создающее рабочие места в США.

Как говорится в материале, в Вашингтоне растет обеспокоенность, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за пакет помощи (прежде всего – Украине), который еще 20 октября запросил у Конгресса президент США Джо Байден (около 106 млрд долларов, где для нашей страны предусмотрено 61,4 млрд, для Израиля – 14,3 млрд) продолжается. Новоизбранный спикер Палаты представителей республиканец (трампистского крыла) Майк Джонсон заявил, что запрос на финансирование Украины и Израиля должен быть разделен. Как ситуация может развиваться дальше? Сумеет ли консервативное крыло республиканцев унять радикальных трампистов? Как может сыграть Демпартия, которая в данный момент имеет большинство в верхней палате и под контролем которой находится исполнительная власть? Что тут важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



