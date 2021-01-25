Европейский союз не введет санкций против России из-за Навального

Европейский союз заявил, что пока не планирует вводить санкции в отношении Кремля из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и репрессий в отношении протестующих, но такой сценарий исключать нельзя. Об этом сообщает Bloomberg.

Навальный. Фото: ukrreporter.com.ua

"Некоторые страны поднимали вопрос ареста Навального и 3 тысяч человек во время протестов, но конкретных предложений не поступало", – сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В то же время, по словам главного дипломата ЕС, в Европе осуждают и не приветствуют массовые задержания и насилие со стороны ОМОНа в отношении протестующих и призывает руководителей Кремля освободить Навального и тех, кто был задержан.

В то же время Жозеп Боррель не собирается отменять визит в Москву, который запланирован на начало февраля.

Напомним, ранее российский оппозиционный лидер заявлял, что подаст в суд на Дмитрия Пескова из-за его слов о том, что Навальный мог работать со специалистами ЦРУ, а также потребовал доказательства того, о чем заявил Песков. Известно, что свое предположение в отношении Навального пресс-секретарь Путина высказал 1 октября, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал ситуацию с отравлением Навального срежиссированной западными спецслужбами.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Навального могли отравить "Новичком" уже в Германии либо на борту авиасудна, которым его эвакуировали из Омска в Берлин. Он подчеркнул, что в клинике "Шарите" токсинов в организме Навального не нашли. Но в то же время, следы отравляющего вещества были выявлены только в лаборатории немецких вооружённых сил.



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