Европейский Союз озвучил запасной план для Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обнародовал запасной план ЕС, который позволит Украине и дальше получать помощь от Европейского Союза, несмотря на попытки некоторых членов заблокировать ее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



В ЕС рассказали о запасном плане поддержки Украины. Фото из открытых источников

Перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил перед журналистами и ответил на вопросы поддержки Украины. Политика спросили, сможет ли Европейский Союз и дальше выделять средства для Украины.

"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать", – рассказал Габриэлюс Ландсбергис

По этому плану страны, которые отказываются от финансовой поддержки Украины, например, Венгрия, не будут выделять свои средства. В то же время, другие страны ЕС увеличат помощь, чтобы покрыть отсутствие помощи от некоторых союзников ЕС. То есть, это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран. По словам Габриэлюса Ландсбергиса, Литва готова идти на такой шаг.

Напомним, что Венгрия объявила о блокировании средств от ЕС для Украины и поставила Киеву ультиматум. Кроме того, правительство Орбана объявило, что проведет референдум по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. Венгерские СМИ указывают, что правительство Венгрии пытается повлиять на решения избирателей и распространяет негативную пропаганду об Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Литвы назвал, кто будет виноват в победе Путина.

Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД Германии, которая указала, что "Путин рано радуется". По ее словам, ЕС готов создать план долгосрочной поддержки Украины.