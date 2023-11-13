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Европейский Союз озвучил запасной план для Украины

У ЕС есть "план Б" для финансовой поддержки Украины, несмотря на попытки других членов заблокировать средства.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обнародовал запасной план ЕС, который позволит Украине и дальше получать помощь от Европейского Союза, несмотря на попытки некоторых членов заблокировать ее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Европейский Союз озвучил запасной план для Украины

В ЕС рассказали о запасном плане поддержки Украины. Фото из открытых источников

Перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил перед журналистами и ответил на вопросы поддержки Украины. Политика спросили, сможет ли Европейский Союз и дальше выделять средства для Украины.


"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать", – рассказал Габриэлюс Ландсбергис

По этому плану страны, которые отказываются от финансовой поддержки Украины, например, Венгрия, не будут выделять свои средства. В то же время, другие страны ЕС увеличат помощь, чтобы покрыть отсутствие помощи от некоторых союзников ЕС. То есть, это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран. По словам Габриэлюса Ландсбергиса, Литва готова идти на такой шаг.

Напомним, что Венгрия объявила о блокировании средств от ЕС для Украины и поставила Киеву ультиматум. Кроме того, правительство Орбана объявило, что проведет референдум по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. Венгерские СМИ указывают, что правительство Венгрии пытается повлиять на решения избирателей и распространяет негативную пропаганду об Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Литвы назвал, кто будет виноват в победе Путина.

Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД Германии, которая указала, что "Путин рано радуется". По ее словам, ЕС готов создать план долгосрочной поддержки Украины.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/11/13/7173433/
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