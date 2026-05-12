Европу предупредили о военной угрозе: Литва предлагает единственный выход, чтобы спастись от РФ

Европейский Союз должен немедленно ускорить развитие собственной оборонной промышленности и резко нарастить производство оружия, поскольку Россия уже сейчас выпускает вооружений в несколько раз больше, чем все страны ЕС вместе взятые. С таким предупреждением перед заседанием Совета ЕС по вопросам обороны в Брюсселе выступил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По словам литовского министра, российский военно-промышленный комплекс сегодня способен производить в четыре-пять раз больше оружия, чем весь Европейский Союз. Он подчеркнул, что такая ситуация создает прямую угрозу безопасности Европы и требует немедленной реакции.

"Надежное сдерживание возможно только тогда, когда за ним стоит реальная военная сила", — заявил Каунас, призвав европейские страны отказаться от медленных дискуссий и перейти к практическому укреплению обороны.

Министр отметил, что сейчас Европа должна сосредоточиться не на идеях создания общей "европейской армии", а на выполнении задач НАТО по усилению военного потенциала. Среди приоритетов он назвал укрепление восточного фланга ЕС, ускоренное развертывание систем ПВО и средств борьбы с дронами, а также дальнейшую поддержку Украины.

Особое внимание Каунас уделил сотрудничеству с Киевом. По его словам, Украина обладает уникальным боевым опытом и значительно опережает многие европейские страны в вопросах внедрения военных технологий.

"Украина чрезвычайно быстрая, когда речь идет о современных технологиях войны", — подчеркнул министр.

Литовский чиновник также заявил, что Европа должна развивать собственные дальнобойные возможности на фоне переговоров США и Германии о возможном размещении ракет Tomahawk в Европе.

Каунас сообщил, что Литва уже направляет на оборону 5,4% ВВП, однако подчеркнул: без совместных действий всех стран ЕС этого будет недостаточно.

По его мнению, Европа должна превратиться в настоящую "фабрику мира", где принцип "мир через силу" станет основой новой стратегии безопасности.

