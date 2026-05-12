logo

BTC/USD

80533

ETH/USD

2273.16

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Европу предупредили о военной угрозе: Литва предлагает единственный выход, чтобы спастись от РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Европу предупредили о военной угрозе: Литва предлагает единственный выход, чтобы спастись от РФ

В Брюсселе заговорили о срочном перевооружении Европы, усилении восточного фланга и подготовке к долгому противостоянию с Кремлем

12 мая 2026, 15:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз должен немедленно ускорить развитие собственной оборонной промышленности и резко нарастить производство оружия, поскольку Россия уже сейчас выпускает вооружений в несколько раз больше, чем все страны ЕС вместе взятые. С таким предупреждением перед заседанием Совета ЕС по вопросам обороны в Брюсселе выступил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Европу предупредили о военной угрозе: Литва предлагает единственный выход, чтобы спастись от РФ

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам литовского министра, российский военно-промышленный комплекс сегодня способен производить в четыре-пять раз больше оружия, чем весь Европейский Союз. Он подчеркнул, что такая ситуация создает прямую угрозу безопасности Европы и требует немедленной реакции.

"Надежное сдерживание возможно только тогда, когда за ним стоит реальная военная сила", — заявил Каунас, призвав европейские страны отказаться от медленных дискуссий и перейти к практическому укреплению обороны.

Министр отметил, что сейчас Европа должна сосредоточиться не на идеях создания общей "европейской армии", а на выполнении задач НАТО по усилению военного потенциала. Среди приоритетов он назвал укрепление восточного фланга ЕС, ускоренное развертывание систем ПВО и средств борьбы с дронами, а также дальнейшую поддержку Украины.

Особое внимание Каунас уделил сотрудничеству с Киевом. По его словам, Украина обладает уникальным боевым опытом и значительно опережает многие европейские страны в вопросах внедрения военных технологий.

"Украина чрезвычайно быстрая, когда речь идет о современных технологиях войны", — подчеркнул министр.

Литовский чиновник также заявил, что Европа должна развивать собственные дальнобойные возможности на фоне переговоров США и Германии о возможном размещении ракет Tomahawk в Европе.

Каунас сообщил, что Литва уже направляет на оборону 5,4% ВВП, однако подчеркнул: без совместных действий всех стран ЕС этого будет недостаточно. 

По его мнению, Европа должна превратиться в настоящую "фабрику мира", где принцип "мир через силу" станет основой новой стратегии безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Британию начинает лихорадить: кто требует отставки премьера Стармера.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20260512-foreign-affairs-council-defence-may-2026/RoundtableviavideoconferencewithMinisterofDefenceofUkraineandNATODeputySG-31835/225840
Теги:

Новости

Все новости