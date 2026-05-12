Головна Новини Світ ЄС
Європу попередили про військову загрозу: Литва пропонує єдиний вихід, щоб урятуватися від РФ

У Брюсселі заговорили про термінове переозброєння Європи, посилення східного флангу та підготовку до тривалого протистояння з Кремлем

12 травня 2026, 15:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз має негайно прискорити розвиток власної оборонної промисловості та різко наростити виробництво зброї, оскільки Росія вже зараз випускає озброєнь у кілька разів більше, ніж усі країни ЄС разом узяті. З таким попередженням перед засіданням Ради ЄС із питань оборони у Брюсселі виступив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами литовського міністра, російський військово-промисловий комплекс сьогодні здатний виробляти у чотири-п'ять разів більше зброї, ніж увесь Європейський Союз. Він наголосив, що така ситуація створює пряму загрозу безпеці Європи та потребує негайної реакції.

"Надійне стримування можливе лише тоді, коли за ним стоїть реальна військова сила", — заявив Каунас, закликавши європейські країни відмовитися від повільних дискусій та перейти до практичного зміцнення оборони.

Міністр зазначив, що зараз Європа має зосередитись не на ідеях створення спільної "європейської армії", а на виконанні завдань НАТО щодо посилення військового потенціалу. Серед пріоритетів він назвав зміцнення східного флангу ЄС, прискорене розгортання систем ППО та засобів боротьби з дронами та подальшу підтримку України.

Особливу увагу Каунас приділив співпраці з Києвом. За його словами, Україна має унікальний бойовий досвід і значно випереджає багато європейських країн у питаннях впровадження військових технологій.

"Україна надзвичайно швидка, коли йдеться про сучасні технології війни", — наголосив міністр.

Литовський чиновник також заявив, що Європа має розвивати власні далекобійні можливості на тлі переговорів США та Німеччини щодо можливого розміщення ракет Tomahawk у Європі.

Каунас повідомив, що Литва вже спрямовує на оборону 5,4% ВВП, проте наголосив: без спільних дій усіх країн ЄС цього буде недостатньо.

На його думку, Європа має перетворитися на справжню "фабрику світу", де принцип "світ через силу" стане основою нової безпекової стратегії.

Джерело: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20260512-foreign-affairs-council-defence-may-2026/RoundtableviavideoconferencewithMinisterofDefenceofUkraineandNATODeputySG-31835/225840
