Евросоюз анонсировал новый болезненный удар по россиянам: раскрыты важные подробности

Европейский Союз готовится существенно усилить правила выдачи виз гражданам России, говорится в материале Politico. Согласно информации, предоставленной тремя европейскими чиновниками, в случае принятия новых правил россияне будут преимущественно получать одноразовые шенгенские визы, тогда как раньше им чаще выдавали многократные разрешения.

Фото: из открытых источников

Брюссель уже ранее усложнил получение виз для россиян и повысил их стоимость, после того как было приостановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Москвой на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Некоторые страны-члены, в частности, государства Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или значительно ограничив въезд для российских граждан.

В то же время, выдача виз остается сугубо национальной компетенцией государств-членов. Это означает, что даже если Европейская Комиссия будет предлагать ужесточить процедуру получения шенгенских виз, она не сможет установить полный запрет на въезд для российских посетителей.

По данным ЕК, в 2024 году более 500 тысяч граждан России получили шенгенские визы, что больше чем в 2023 году, но значительно меньше довоенного уровня. Для сравнения, в 2019 году таких виз было выдано более 4 миллионов.

Кроме того, в рамках своего 19-го пакета санкций ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов. Новые правила потребуют от них предварительного уведомления государств-членов о поездках в пределах Шенгенской зоны. Это решение мотивировано необходимостью противодействовать "возрастающей враждебной разведывательной деятельности" Кремля.

