logo

BTC/USD

103111

ETH/USD

3385.93

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Евросоюз анонсировал новый болезненный удар по россиянам: раскрыты важные подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Евросоюз анонсировал новый болезненный удар по россиянам: раскрыты важные подробности

Выдача виз остается в руках отдельных стран, поэтому даже если Европейская Комиссия ужесточит правила, полностью запретить въезд россиянам она не может.

6 ноября 2025, 08:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейский Союз готовится существенно усилить правила выдачи виз гражданам России, говорится в материале Politico. Согласно информации, предоставленной тремя европейскими чиновниками, в случае принятия новых правил россияне будут преимущественно получать одноразовые шенгенские визы, тогда как раньше им чаще выдавали многократные разрешения.

Евросоюз анонсировал новый болезненный удар по россиянам: раскрыты важные подробности

Фото: из открытых источников

Брюссель уже ранее усложнил получение виз для россиян и повысил их стоимость, после того как было приостановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Москвой на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Некоторые страны-члены, в частности, государства Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или значительно ограничив въезд для российских граждан.

В то же время, выдача виз остается сугубо национальной компетенцией государств-членов. Это означает, что даже если Европейская Комиссия будет предлагать ужесточить процедуру получения шенгенских виз, она не сможет установить полный запрет на въезд для российских посетителей.

По данным ЕК, в 2024 году более 500 тысяч граждан России получили шенгенские визы, что больше чем в 2023 году, но значительно меньше довоенного уровня. Для сравнения, в 2019 году таких виз было выдано более 4 миллионов.

Кроме того, в рамках своего 19-го пакета санкций ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов. Новые правила потребуют от них предварительного уведомления государств-членов о поездках в пределах Шенгенской зоны. Это решение мотивировано необходимостью противодействовать "возрастающей враждебной разведывательной деятельности" Кремля.

Как уже писали "Комментарии", в финском городе Эспоо разразился громкий скандал: 11-летнюю ученицу украинского происхождения заставили петь российскую песню "Калинка" во время урока музыки. Событие вызвало волну возмущения среди украинской общины и ее семьи, снова привлекая внимание к проблеме нормализации культуры государства-агрессора в образовательных учреждениях Финляндии. Об этом сообщает финское издание Yle.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости