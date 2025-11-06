Євросоюз анонсував новий болючий удар по росіянам: розкрито важливі подробиці

Європейський Союз готується суттєво посилити правила видачі віз для громадян Росії, йдеться у матеріалі Politico. Згідно з інформацією, наданою трьома європейськими чиновниками, у разі ухвалення нових правил росіяни переважно отримуватимуть одноразові шенгенські візи, тоді як раніше їм частіше видавали багаторазові дозволи.

Брюссель вже раніше ускладнив отримання віз для росіян і підвищив їхню вартість, після того як була призупинена дія угоди про спрощений візовий режим між ЄС та Москвою на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деякі країни-члени, зокрема держави Балтії, пішли ще далі, повністю заборонивши або значно обмеживши в’їзд для російських громадян.

Водночас видача віз залишається суто національною компетенцією держав-членів. Це означає, що навіть якщо Європейська Комісія запропонує посилити процедуру отримання шенгенських віз, вона не зможе встановити повну заборону на в’їзд для російських відвідувачів.

За даними ЄК, у 2024 році понад 500 тисяч громадян Росії отримали шенгенські візи, що більше, ніж у 2023 році, але значно менше довоєнного рівня. Для порівняння, у 2019 році таких віз було видано понад 4 мільйони.

Окрім цього, у рамках свого 19-го пакету санкцій ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів. Нові правила вимагатимуть від них попереднього повідомлення держав-членів про поїздки в межах Шенгенської зони. Це рішення мотивоване необхідністю протидіяти "зростаючій ворожій розвідувальній діяльності" Кремля.

