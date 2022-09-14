Исполнительный орган ЕС рекомендует снизить расходы на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такие действия хотят принять из-за значительного взяточничества в венгерской политической среде. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников ЕС.

Евросоюз хочет сократить финансирование Венгрии из-за коррупции. Фото из открытых источников

Пока такая идея официально не утверждена, но окончательное решение этого вопроса назначено на ближайшее воскресенье – 18 сентября. Если такое постановление будет принято, то правительствам понадобится еще три месяца для вступления в силу соглашения.

Таким образом Венгрия стала первым государством, попавшим под новые правила Европейского Союза. Теперь ЕС может оказывать финансовое давление на своих членов, если они вредят интересам союза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявляла в своем докладе, что она попытается уничтожить любую коррупцию в ЕС.

Интересно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен в планах получить от Европейского Союза 40 млрд евро к 2027 году. Но пока его надежды на отложение, ведь пока продолжается расследование в ЕС по взяточничеству в Венгрии, страна не сможет получать новые финансовые поступления.

Также комиссия ЕС хочет Орбану дать возможность остановить коррупцию, по словам одного из чиновников, премьер-министр Венгрии получит один месяц времени на борьбу со взяточничеством.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия пытается заблокировать макрофинансовую помощь Украине в размере 5 млрд евро. О выделении кредита должны объявить 20 сентября, если ЕС обойдет давление Орбана.

Также "Комментарии" писали о том, почему Венгрия и Виктор Орбан помогают России.

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