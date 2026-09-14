Евросоюз не смог продлить санкции против России: детали

Послы стран Евросоюза не смогли в понедельник достичь единогласия по продлению одного из ключевых санкционных режимов против России. Как сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов, переговоры завершились без окончательного решения, а представители стран ЕС должны были вернуться к обсуждению позже в тот же день.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Речь идет о режиме, предусматривающем замораживание активов примерно 3 тысяч российских и связанных с Россией физических лиц, и компаний. Срок действия этих ограничений истекает во вторник, поэтому Брюсселю необходимо найти компромисс в сжатые сроки.

Главным препятствием, по данным издания, стала позиция Словакии. Братислава потребовала исключить из санкционного списка двух российских бизнесменов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция попыталась смягчить разногласия и предложила вариант, при котором из списка был бы исключен только Усманов.

Однако большинство европейских столиц, как отмечает Politico, не захотели даже обсуждать исключение отдельных фигурантов на фоне продолжающихся российских атак по Украине.

"Трудно поверить", что Франция предлагает такой шаг именно сейчас, заявил один из дипломатов, указав на рост гибридных угроз и недавние атаки беспилотников всего в километре от польской границы.

Отдельным спорным вопросом стал срок продления санкционного режима. ЕС традиционно продлевал его на шесть месяцев, однако теперь обсуждается вариант сразу на год. Словакия, по данным Politico, выступает против более длительного периода.

Таким образом, очередное продление санкций неожиданно оказалось заложником внутренних разногласий ЕС. Если странам не удастся договориться до истечения срока действия режима, под угрозой окажется его автоматическое продолжение, что способно создать серьезный политический сигнал на фоне продолжающейся войны России против Украины.

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