Євросоюз не зміг продовжити санкції проти Росії: деталі

Посли країн Євросоюзу не змогли у понеділок досягти одностайності щодо продовження одного із ключових санкційних режимів проти Росії. Як повідомляє Politico з посиланням на п'ять європейських дипломатів, переговори завершилися без остаточного рішення, а представники країн ЄС мали повернутися до обговорення пізніше того ж дня.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про режим, що передбачає заморожування активів приблизно 3 тисяч російських та пов'язаних з Росією фізичних осіб та компаній. Термін дії цих обмежень спливає у вівторок, тому Брюсселю необхідно знайти компроміс у стислий термін.

Головною перешкодою стала позиція Словаччини. Братислава зажадала виключити із списку санкцій двох російських бізнесменів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція спробувала пом'якшити розбіжності і запропонувала варіант, у якому зі списку було б виключено лише Усманов.

Однак більшість європейських столиць, як зазначає Politico, не захотіли навіть обговорювати вилучення окремих фігурантів на тлі російських атак, що продовжуються, по Україні.

"Важко повірити", що Франція пропонує такий крок саме зараз, заявив один із дипломатів, вказавши на зростання гібридних погроз та недавні атаки безпілотників всього за кілометр від польського кордону.

Окремим спірним питанням став термін продовження режиму санкцій. ЄС традиційно продовжував його на шість місяців, проте наразі обговорюється варіант одразу на рік. Словаччина, за даними Politico, виступає проти тривалішого періоду.

Таким чином, чергове продовження санкцій несподівано виявилося заручником внутрішніх розбіжностей ЄС. Якщо країнам не вдасться домовитися до закінчення терміну дії режиму, під загрозою виявиться його автоматичне продовження, що здатне створити серйозний політичний сигнал на тлі війни Росії проти України.

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