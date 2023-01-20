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Евросоюз одобрил продажу продуктов питания необычного состава: детали

Известно, что заявка на использование порошка из сверчков была подана еще в 2019 году

сегодня, 11:43
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Европейский союз разрешил продавать продукты питания, в состав которых будет входить частично обезжиренный порошок из домашнего сверчка, передает польское издание.

Евросоюз одобрил продажу продуктов питания необычного состава: детали

фото тематическое, из открытых источников

По данным СМИ, решение ЕС является долгожданным ответом на поданную в 2019 году заявку от компании Cricket One. Так, долго рассматривая запрос вышеуказанной компании, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов пришло к выводу, что частично обезжиренный порошок из домашнего сверчка (научное название — Acheta domesticus) является безопасным для здоровья и жизни потребителей. Стоит отметить, что разрешение на продажу данного "ингредиента" распространено лишь на его использование в конкретных дозах и пропорциях, указанных компанией в заявке от 2019 года. Превышение прописанных норм будет грозить солидным штрафом, уголовной ответственностью или закрытием фирмы.

"Научное заключение, которое было предоставлено отделом исследований дает нам достаточно оснований для того, чтобы считать частично обезжиренный порошок из домашнего сверчка безопасным и таковым, который соответствует нормам размещения на рынке", — сказано в заявлении ведомства.

Нужно добавить, что согласно отзывам пользователей Сети, сверчковый порошок после его употребления никаких побочных эффектов не вызвал. Более того, пишут потребители, после его систематического использования, в крови у них становилось меньше белка TNF, который стимулирует воспаление. То есть, диета с порошком из насекомых успокаивала иммунитет, делая его крепче.

Напомним, ранее мы сообщали о подробностях собрания Военного комитета НАТО в Брюсселе. 



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Источник: https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,29370582,zywnosc-z-dodatkiem-proszku-ze-swierszcza-unia-daje-zielone.html?_ga=2.201518804.456728324.1674049337-299088472.1667395130#S.biz-K.C-B.2-L.3.maly
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