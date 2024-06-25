Евросоюз официально начинает переговоры о вступлении Украины: но есть нюанс

Евросоюз 25 июня начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок. Как передает портал "Комментарии", об этом в видеообращении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом издание "Financial Times" отмечает, хоть начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и начнется 25 июня, основной этап работы по этому вопросу состоится не раньше 2025 года.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народов Украины, Молдовы и всего Евросоюза. Предстоящий путь будет трудным, но полным возможностей", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что народы Украины и Молдовы продемонстрировали "непоколебимую преданность" присоединению к Евросоюзу.

"Обе страны начали масштабные реформы, однако Украину и Молдову до сих пор ждет суровый и требовательный путь", – заявила чиновница.

Подытожив, она пожелала Киеву и Кишиневу удачных переговоров о вступлении.

При этом "Financial Times" отмечает, официальные лица Евросоюза ожидают, что переговоры по существу начнутся во время председательства Польши в блоке, которое начнется 1 января.

В частности, это связано с нынешним председательством Венгрии в ЕС, которая может усложнить пути членства Украины. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже затянул принятие нескольких решений, связанных с Украиной, в том числе о начале переговоров о вступлении в ЕС. Однако в конце концов он сдался, заявив, что у Будапешта будет еще много возможностей наложить вето на этот процесс в дальнейшем.

Отметим, Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России — 28 февраля 2022 года.

В 2022 году Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и это произошло 23 июня. Украина получила статус кандидата на фоне войны, что сделало этот шаг историческим.

Кандидатство Украины означает, что страна запустила формальный процесс переговоров о присоединении к ЕС. Ожидается, что эти переговоры займут много времени и будут сложными. Для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом ЕС, ей необходимо выполнить некоторые условия.

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