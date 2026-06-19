Евросоюз принял беспрецедентное решение по санкциям против России: детали

Европейский Союз принял беспрецедентное решение относительно санкционной политики против России. По итогам саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали продление экономических ограничений сразу на 12 месяцев, отказавшись от практики, действовавшей на протяжении последних десяти лет.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

До сих пор санкции, введенные после российской агрессии против Украины, автоматически пересматривались каждые полгода. Такой механизм регулярно превращался в предмет сложных переговоров внутри Евросоюза и давал отдельным государствам возможность использовать вопрос санкций как инструмент политического давления.

Решение было принято в ходе заседания Европейского совета, которое началось при участии президента Украины Владимира Зеленского. После его выступления дискуссии между европейскими лидерами продолжались еще несколько часов и завершились поздно вечером.

По словам представителей руководства Евросовета, главы государств и правительств единогласно поддержали продолжение ограничительных мер против России на годичный срок. Речь идет о санкциях, затрагивающих ключевые отрасли российской экономики, включая финансовый сектор, торговлю, технологии и энергетику.

Эксперты отмечают, что новый формат продления имеет не только практическое, но и политическое значение. Он демонстрирует готовность Евросоюза к более долгосрочной стратегии давления на Кремль и одновременно снижает риск внутренних блокировок со стороны стран, которые ранее использовали процедуру продления для получения уступок по другим вопросам.

Фактически Брюссель послал Москве сигнал о том, что европейская поддержка Украины остается устойчивой, а санкционный механизм становится менее уязвимым для внутриполитических торгов. Для России это означает, что рассчитывать на быстрое ослабление экономического давления в ближайший год не приходится.

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