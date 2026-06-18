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Откладывать больше нельзя: к какому удару по России Каллас призывает ЕС

Каллас надеется на скорейшее утверждение 21-го пакета санкций против РФ, который уже "на столе"

18 июня 2026, 20:08
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Кравцев Сергей

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас в разговоре с журналистами перед саммитом лидеров Евросоюза выразила надежду, что странам ЕС удастся быстро провести работу по утверждению 21-го пакета санкций против России.

Откладывать больше нельзя: к какому удару по России Каллас призывает ЕС

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат ЕС отметила, что Украина будет первоочередной темой обсуждений.

"У нас "на столе" 21-й пакет санкций, и я действительно надеюсь, что мы сможем быстро продвигаться с его утверждением — ведь это работает параллельно с дальнобойными ударами Украины. Давление на Россию должно усиливаться" – отметила Кая Каллас.

Читайте также на портале "Комментарии" — временные исключения из санкционного режима США в отношении российской нефти обернулись для Москвы многомиллиардной выгодой. По оценкам аналитиков, за несколько месяцев действия специальных лицензий Россия получила более двух миллиардов долларов дополнительного дохода благодаря росту нефтяного экспорта и благоприятной ценовой конъюнктуре.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Германии Борис Писториус выступил с резонансным заявлением на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, российское руководство оказалось в сложной ситуации, поскольку война против Украины приносит Москве все больше военных, экономических и политических проблем.

Немецкий министр отметил, что полномасштабное вторжение, задуманное Кремлем как операция по быстрому подчинению Украины, превратилось в длительное противостояние с тяжелыми последствиями для самой России. По его оценке, российская армия понесла значительные потери, а Украина продолжает наносить ущерб военному потенциалу страны-агрессора. Особое внимание Писториус уделил вопросу переговоров. Он подчеркнул, что украинское руководство неоднократно демонстрировало готовность к дипломатическим инициативам и обсуждению путей прекращения войны. 




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2026/06/18/7239970/
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