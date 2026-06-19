Євросоюз ухвалив безпрецедентне рішення щодо санкцій проти Росії: деталі

Європейський Союз ухвалив безпрецедентне рішення щодо санкційної політики проти Росії. За підсумками саміту в Брюсселі лідери країн ЄС погодили продовження економічних обмежень одразу на 12 місяців, відмовившись від практики, яка діяла протягом останніх десяти років.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Досі санкції, запроваджені після російської агресії проти України, автоматично переглядалися кожні півроку. Такий механізм регулярно перетворювався на предмет складних переговорів усередині Євросоюзу та давав окремим державам можливість використовувати питання санкцій як інструмент політичного тиску.

Рішення було ухвалено під час засідання Європейської ради, яке розпочалось за участю президента України Володимира Зеленського. Після його виступу дискусії між європейськими лідерами тривали ще кілька годин і завершились пізно увечері.

За словами представників керівництва Євроради, глави держав та урядів одноголосно підтримали продовження обмежувальних заходів проти Росії на річний термін. Йдеться про санкції, що стосуються ключових галузей російської економіки, включаючи фінансовий сектор, торгівлю, технології та енергетику.

Експерти зазначають, що новий формат продовження має не лише практичне, а й політичне значення. Він демонструє готовність Євросоюзу до більш довгострокової стратегії тиску на Кремль та одночасно знижує ризик внутрішніх блокувань з боку країн, які раніше використовували процедуру продовження для отримання поступок з інших питань.

Фактично Брюссель надіслав Москві сигнал про те, що європейська підтримка України залишається стійкою, а санкційний механізм стає менш уразливим для внутрішньополітичних торгів. Для Росії це означає, що розраховувати на швидке ослаблення економічного тиску на найближчий рік не доводиться.

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