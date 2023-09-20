Евросоюз требует пояснений от Польши: поставили ультиматум

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Slava Kot
Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон отправила письмо министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, где указала, что требует объяснений относительно визового скандала. В частности, это касается торговли рабочими визами, которые давали право иммигрантам путешествовать в пределах Шенгенской зоны.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Фото из открытых источников
Как пишет немецкое издание Bild Йоханссон в крайне резком тоне требует от Рау точных данных о масштабах "мошенничества и коррупции в польской визовой системе". Еврокомиссар обратила в внимание, что действия Польши могут составлять "нарушение права Европейского Союза, в частности Визового кодекса ЕС".
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В письме Илва Йоханссон задала министру иностранных дел Польши около десятка вопросов, среди которых были о случаях мошеннической выдачи виз, были ли приняты меры защиты Шенгенской зоны, как работают польские консульства, как Польша планирует информировать об этом страны Шенгена и другие.
Таким образом, Польша получила ультиматум ответить подробно на все вопросы не позднее 3 октября 2023 года.
Напомним, что в Польше из-за скандала с визовым мошенничеством арестованы семь человек, а замглавы МИД уволен. Польские правительственные учреждения якобы выдавали визы мигрантам из Азии и Африки за тысячи долларов без надлежащих проверок.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на резкую критику Зеленского по поводу ситуации с зерном.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Польши Матеуше Моравецком, который сделал предупреждение для Украины и пригрозил, что в случае эскалации зернового конфликта Польша запретит другие украинские товары.
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